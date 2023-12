Prometen Duarte y García su mejor versión

Pocas palabras y mucha confianza hubo este jueves en la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre el chihuahuense Óscar Duarte y el californiano Ryan García, que será este sábado en el Toyota Center de Houston, Texas.

“Estoy muy feliz y muy contento, disfrutando cada momento… esto era un sueño y ahora es una realidad; este sábado van a ver mi mejor versión, vengo bien preparado, tengo un gran equipo, una gran familia, gente que me respalda, vengo a dar mi mejor boxeo y vengo a ganar, viva México”, dijo el parralense durante la rueda de prensa.

Algo similar indicó García, quien cambió de entrenador para esta contienda, pues ahora está con Derrick James, un entrenador que ha tenido en su establo a Errol Spence, Jermell Charlo y Anthony Joshua, entre otros.

Afirmó García que juntos han detectado defectos y los han pulido, por lo que sumado a su enfoque, se espera una versión peligrosa de Ryan.

“Hemos estado trabajando en todo, no sólo en defensa, juego de pies, sincronización, todo el juego, toda la dulce ciencia”, indicó Ryan.

Pero García no pareció tan interesado en hablar de Duarte, y sí de Óscar de la Hoya y Bernard Hopkins, presentes en la conferencia de prensa como parte ambos de Golden Boy Promotions.

No han sido pocas las veces que De la Hoya y Hopkins se han referido negativamente a García, debido a que parecía ser un peleador con gran potencial, antes de su estrepitosa derrota ante Gervonta Davis, en abril de este año.

“Mi equipo, yo, mi familia, incluso Dios, son quienes deciden cuando deba retirarme, no Bernard (Hopkins). No me importa lo que diga, yo seguiré y estoy listo, esos comentarios no me afectan. Él dijo que nunca iba a perder contra un ‘chico blanco’ y luego Joe Smith Jr. lo noqueó fuera del ring”, dijo García.

Pero también tuvo para De la Hoya:

“Según él he perdido mi toque, he perdido lo que me hacía ser peleador, pero con otros peleadores siempre habla bien, siempre dice de otros ‘oh, será la próxima estrella filipina’ o ‘la próxima estrella latina’, hablando a mis espaldas, pero no me importa, voy a demostrar que estoy mejor que nunca”, afirmó.

En el careo para las fotografías no hubo palabras entre Duarte y García, aunque tampoco se vio amistad o camaradería. Tras la conferencia de prensa, Duarte se quedó a convivir con algunos niños en un entrenamiento público, algo a lo que García no accedió.

“Creo que él (García) se lo pierde, porque aquí los niños están muy entusiasmados, es un ambiente muy bonito y ellos nos dan una energía muy positiva, pero él se lo ha perdido”, afirmó Duarte.

Frente a frente:

Óscar Duarte Nombre Ryan García

27 años Edad 25 años

26-1-1 (21 KO) Récord 23-1 (19 KO)

1.75 m Estatura 1.74 m

1.80 m Alcance 1.78 m

61 kg Peso 61 kg

Derecha Guardia Derecha

Sábado 2 de diciembre

6 p.m. / ESPN, DAZN