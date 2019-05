Promete Wilder castigar a Breazeale

Nueva York.- Cualquier decepción que haya sufrido Deontay Wilder por no sostener su próxima pelea ante Anthony Joshua o Tyson Fury, ya ha desaparecido.

Ahora, el campeón de peso completo está ansioso por subir al cuadrilátero con Dominic Breazeale.

“Va a ser una noche increíble para mí y una noche triste para él”, aseguró Wilder.

Luego de la primera pelea de su carrera que no terminó en victoria, Wilder quiere impulsar su regreso a la columna de triunfos hoy cuando defienda su título en el Barclays Center de Brooklyn.

No es una pelea por unificación de campeonatos contra Joshua ni una revancha de su empate con Fury, cualquiera de las cuales hubiera sido un evento más atractivo. Pero para Wilder (40-1-0, 39 nocauts), es mucho más que una defensa obligatoria del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Su enojo hacia el retador deriva de hace unos años atrás y ha subido de tono. Wilder promete que respaldará lo dicho con golpes.

“Pidió esto y lo recibirá”, sentenció Wilder.

Se desconocen los detalles de lo que ocurrió exactamente en un hotel de Alabama, estado natal de Wilder, luego que ambos combatieron en la misma cartelera y que terminó involucrando a familiares y amigos. Pero el incidente fue suficiente para dar forma a una pelea televisada por Showtime que de inicio lució un tanto decepcionante.

Si bien una pelea con Joshua parecía fuera de alcance, todos los caminos apuntaban hacia una revancha inmediata con Fury, quien empató con Wilder en diciembre. Sin embargo, el excampeón británico firmó después con Top Rank, la compañía promotora que tiene un acuerdo exclusivo con ESPN y otro calendario en mente.

Pero el primer combate, en el cual Fury memorablemente se levantó de una combinación devastadora lanzada por Wilder en el round 12, se juntó con el inminente debut de Joshua en Estados Unidos el 1 de junio al otro lado del puente, en el Madison Square Garden, y ayudó a Wilder y al boxeo de peso completo con un impulso publicitario pese a que Breazeale (20-1, 18 nocauts) no cuenta con el mismo nivel de fama como los rivales más deseados.