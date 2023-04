¡Prohibido perder!

Con tres panoramas diferentes, que van desde pagar una multa o librarse de ella, a mantener la esperanza de meterse al repechaje, los Bravos de Juárez reciben hoy a las Águilas del América en la última jornada de la fase regular del Clausura 2023 de la Liga MX.

Los fronterizos ocupan el lugar 16 de la tabla general con 15 puntos, de ganar esta noche llegarán a 18 unidades y necesitarán que este sábado Pumas (12o) pierda con Monterrey, y que San Luis (13o) pierda con Atlas, ambos por dos goles de diferencia, con lo cual los alcanzaría en unidades y los superaría en la diferencia de goleo. Bravos tiene -7, mientras que Pumas y San Luis tienen -5.

Puebla y Tijuana también están por arriba de Bravos y juegan entre sí hoy, pero el resultado no afectaría las aspiraciones de los juarenses en el repechaje. De hecho, cuando empiece el juego del FC Juárez, ya conocerán el resultado del duelo entre Camoteros y Xolos.

En relación con el partido de hoy, el portero de Bravos, Alfredo Talavera, dijo que el América es un gran equipo, peligroso, con grandes individualidades en el ataque y que en cualquier momento puede hacer daño.

“Lo que tenemos que ocuparnos es de nosotros nada más, no importa contra quién, no importa el equipo que se nos ponga enfrente, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Hemos tenido partidos sumamente interesantes defensivamente donde el equipo se ha comportado a la altura, incluso con dos hombres menos”, dijo ‘Tala’ ayer en conferencia de prensa.

“Si voy a dar un mensaje es ése, seguir creyendo, y si tenemos una mínima oportunidad para un repechaje, hoy la tomo, hoy la tomo como si ya la tuviera”, agregó el cancerbero.

De sumar solamente un punto, Bravos se librará de pagar una multa millonaria por tercer año consecutivo, pero al mismo tiempo diría adiós al repechaje. Con el empate el FC Juárez terminaría con un cociente de 1.0294, mismo que lograría Mazatlán si gana el sábado, pero los fronterizos tienen la ventaja de la diferencia de goleo, mientras que Tijuana quedaría en 1.0098 si vence a Puebla.

Si Bravos pierde hoy terminará con un cociente de 1.0000, por lo que necesitará que Xolos sume máximo un punto para quedar en 0.9902 y que los Cañoneros pierdan y se queden en 1.0000.

“Si en ti estuviera la decisión, ¿eliminarías la tabla de cociente?”, se le cuestionó a ‘Tala’.

“Es que puede ser un tema delicado, porque al final yo diría que por el porcentaje se protege más a otros equipos porque no empiezas al parejo, empiezas como estás o incluso de cero, no sé, no sé cómo puede ser el manejo, qué tanto depende esos números, obviamente depende de que ganes”.

Para hoy

Bravos vs América

9:05 pm

Estadio Benito Juárez

TV: FOX Sports

En números

Bravos

Juegos Jugados 16

Ganados 3

Empatados 6

Perdidos 7

Goles a favor 17

Goles en contra 24

Puntos 15

Lugar 16

América

Juegos Jugados 16

Ganados 8

Empatados 7

Perdidos 1

Goles a favor 35

Goles en contra 21

Puntos 31

Lugar 2

Panorama de Bravos para el repechaje…

Tabla general

Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

12 Pumas 16 5 3 8 23 28 -5 18

13 San Luis 16 5 3 8 16 21 -5 18

14 Puebla 16 5 2 9 21 30 -9 17

15 Tijuana 16 3 7 6 17 24 -7 16

17 FC Juárez 16 3 6 7 17 24 -7 15

Bravos necesita derrotar al América y que Pumas y San Luis pierdan el sábado, ambos por diferencia de dos goles

Tabla de cocientes

Equipo TPTS TJJ DIF Coc.

15 FC Juárez 34 33 -8 1.0303

16 Mazatlán 102 101 -50 1.0099

17 Tijuana 100 101 -59 0.9901

18 Querétaro 95 101 -43 0.9406

TPTS: Total de puntos, TJJ: Total de juegos jugados, DIF: Diferencia de goleo, Coc.: Cociente