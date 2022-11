Profesor renuncia a su trabajo para irse a Qatar

Ciudad de México.- El maestro terminó dando una lección. Vida solamente hay una y más si se puede disfrutar en Doha.

Felipe Álvarez trabajaba desde hace siete años dando clases en una escuela en Morelia, Michoacán, chamba a la que decidió renunciar de forma un tanto forzada.

El maestro de Educación Física contaba con un permiso aprobado desde hace un año, pero hace unos días repentinamente las autoridades le dijeron que no podría ser el viaje a Qatar.

Fue entonces cuando Felipe se dio cuenta de lo que es importante en su vida.

"Me cancelaron mi permiso hace una semana. Yo ya tenía pagado todo, avión hospedaje y todo y aunque no lo hubiera tenido pagado de todos modos lo hubiera hecho", contó Felipe, de 31 años y quien tiene un hijo.

Álvarez meditó y le recomendó a los alumnos que se quiten los miedos.

"El consejo que le puedo dar a la gente que aún no se anima o que nunca se ha animado, les diría que vida hay una y trabajos habrá muchos, entonces les pediría que se animen y lo disfruten porque es lo único que nos llevaremos a la tumba, los recuerdos, y vale la pena la experiencia y que no lo piensen porque si lo hacen no se anima uno", expresó el maestro que en una semana a tendrá más experiencia mundialista por si una escuela tiene vacantes.

Felipe ya tiene su itinerario: acudirá a ver en vivo los tres partidos de la Selección Mexicana y, si es necesario, también se quedaría a los Octavos de Final del Tricolor.

El maestro reveló que hace cuatro años en la Copa del Mundo de Rusia sí recibió el permiso para viajar, algo que le negaron en esta ocasión, pero que pudo revertir con su decisión.