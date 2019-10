Representar a su país, portar la playera albiceleste es y será siempre motivo de orgullo y alegría para el jugador argentino Marcos Nicolás Senesi Barón, quien hace poco más de un mes fue adquirido por el equipo holandés Feyenoord Rotterdam y este sábado estará en el partido en el que la Selección Argentina Sub-22 se medirá al conjunto tricolor de la categoría.

“Es el sueño de todo jugador, de todo chico argentino. Uno siempre sueña desde niño algún día poder estar acá y una vez que se presenta la oportunidad hay que aprovecharla y esforzarse al máximo para representar al país de la mejor forma”, comentó el jugador que vistió la playera se su país en el Mundial Sub-20 y es la segunda ocasión en que es preseleccionado Sub-22.

El defensa central acaba de arribar al futbol holandés, previamente estuvo con el San Lorenzo de Almagro, en Argentina.

“Hay muchos jugadores con un gran talento en Argentina, creo que los jugadores que son seleccionados son privilegiados, yo me siento un privilegiado de vestir los colores de mi selección. Estar acá significa que uno está haciendo las cosas bien, así que hay que seguir destacando, seguir por ese camino, porque representar al país obliga a uno a estar en un mejor nivel”, señaló el futbolista de 22 años.

Marcos llegó a San Lorenzo a los 12 años para jugar en la décima división.

Desde allí pasó por todas las categorías, fue campeón en la séptima división.

Con Almagro, en toda su trayectoria, sumó un total de 27 goles.

En enero de 2016 firmó su primer contrato con San Lorenzo hasta junio de 2019. El 2 de septiembre de este año fue fichado por el Feyenoord Rotterdam hasta el 2023.

“Yo estoy en Holanda apenas hace un mes, así que el estar con la selección se debe al trabajo que hice en el futbol de mi país. Obviamente el futbol europeo te da un plus, pero yo no creo que eso sea de gran peso a la hora de que el técnico tome la decisión de llamar a los jugadores”, aseguró el jugador de Concordia.

La Selección Argentina Sub-22 sostendrá el partido amistoso internacional ante México el sábado 12 del mes en curso, en el estadio Olímpico Benito Juárez, a partir de las 6 de la tarde.

“México siempre es un gran rival, tiene un gran nivel. En su selección mayor, como en selecciones juveniles, le gusta salir jugando. La Liga aquí es fuerte, de mucha intensidad, así que esperamos un juego duro el próximo sábado”, expresó Senesi.

Argentina al igual que México busca el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El preolímpico de la Conmebol comienza el 18 de enero de 2020.