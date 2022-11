Prioriza Oribe la intensidad y lo mental en el Mundial

Ciudad de México— México se jugará hoy su pase a Octavos de Final frente a Arabia Saudita, y la esperanza de la afición está puesta en que alguna figura se ponga la capa de héroe para darle el triunfo al Tri.

Un héroe como, en su tiempo, lo fue Oribe Peralta, quien sabe que la mentalidad de los jugadores será crucial en escenarios de tanta presión.

"Son situaciones que no las puedes explicar, en duelos así es muy importante como te sientes y cómo estás en el estado anímico", confesó Peralta a CANCHA, en el marco de la inauguración de la cancha de futbol fundada por Sabritas Replay y la Fundación Futbolmas, en Iztapalapa.

En medio de la polémica en torno al puesto de delantero titular y la falta de gol en el combinado nacional, el ex seleccionado mexicano precisó que el "9" que haga su aparición ante los árabes deberá olvidar el resultado y centrarse en dar lo mejor sí.

"No me importa quien juegue, me importa que el que juegue lo haga bien, lo importante es que los jugadores den su máximo esfuerzo y yo creo que todos lo hacen. Puede jugar Raúl (Jiménez), Funes Mori, Henry (Martín) o quien sea, la satisfacción es el entregarte al máximo", confesó el ex futbolista.

"La intensidad del partido contra Polonia me gustó mucho, no se generaron tantas ocasiones pero creo que esa es la intensidad con la que se debe encarar el partido contra Arabia, y después empezar a sacar el futbol que existe en los pies de los talentosos, porque creo que hay mucha calidad en el equipo", agregó.





No será sencillo

A horas del juego de vida o muerte entre la Selección Mexicana y Araba Saudita, un ex referente del combinado azteca aseveró las claves para lograr la victoria y obtener el tan ansiado pase a Octavos de Final.

"Será crucial manejar bien ese nerviosismo previo a un duelo tan importante y va a ser importantísimo partir de un orden defensivo, saber que no puedes regalar ningún espacio" confesó Jesús Corona.

En un Mundial lleno de sorpresas los saudís lograron vencer a Argentina, lo que los puso en el radar, desprendiéndose de esa etiqueta de "rival accesible" del grupo.

"No va a ser sencillo enfrentarlos, por la calidad y porque tienen muy claro su modelo de juego", finalizó.