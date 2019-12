Chihuahua—A Yanna Salazar le bastaron sólo dos años para conocer y dominar el racquetbol, ya que a sus 13 años puede presumir que es campeona mundial.

La historia de la chihuahuense salió como de cuento de hadas un día sin saber entró a un curso de verano en el Britania y ahí descubrió el racquetbol, una disciplina que la llevaría a convertirse en muy poco tiempo en toda una princesa de la cancha, coronando su reinado con una medalla de oro en Dobles Sub-12 en su primera participación dentro de un campeonato mundial junior celebrado el mes pasado en San José, Costa Rica.

“Agradezco a Alan Natera, Ernesto Ochoa, al multimedallista panamericano Javier Moreno y a su papá, el profesor Javier Moreno, quienes me han apoyado en todo momento para seguir en este deporte y que me hicieron conocer el racquetbol, y yo pues sólo puse toda mi disciplina y esfuerzo en cada entrenamiento para seguir adelante y ser mejor cada día”.

Yanna agregó: “En el que fue mi primer Mundial como seleccionada nacional tuve una experiencia muy bonita, la verdad me preparé muchísimo para ese evento, entrené duro, puse mucha disciplina y esfuerzo en cada entrenamiento y los resultados fueron buenos, no los mejores, y eso me dice que hay que seguir entrenando para alcanzar metas”.

La capitalina reconoció que una de las fallas que al final le impidió ir por el oro en Singles, donde terminó con el bronce, fue que faltó definir un poco más en el juego, algunos errores que, aclaró, se pueden corregir durante una preparación, pero siente que poco a poco va mejorando para ir subiendo los escalones.

“Lo que más me gusta de este deporte es que tienes que ser muy inteligente a la hora de jugar, mi papá también me ha explicado que no todo es fuerza, también es táctica, velocidad, explosividad y para tener éxito tienes que ser un jugador muy completo para ganar y eso me apasiona del racquetbol, que lo descubrí sin buscarlo en unos cursos de verano hace un par de años”, aseguró una sorprendente Yanna, quien fue la única jugadora de la capital que regresó campeona mundial.