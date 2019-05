Primero en pasar la prueba

Valiant Tiberias buscará confirmar que es un caballo con un futuro brillante cuando se presente como el clasificado más rápido en la primera edición del Ruidoso Maiden Stakes, con bolsa de 116 mil 840 dólares, que se correrá el próximo lunes en el hipódromo Ruidoso Downs como parte de los festejos del Memorial Day y que incluye las pruebas para el Ruidoso Futurity viernes y sábado y para el Ruidoso Derby el domingo.

El Maiden Stakes se corre en una distancia de 350 yardas para caballos de tres a cinco años de edad que no han ganado una carrera hasta el uno de marzo del 2019.

Valiant Tiberias fue un impresionante clasificado más rápido al ganar la séptima y última prueba el pasado 10 de mayo. Se alejó de sus rivales para ganar por un cuerpo y un cuarto de diferencia con un tiempo rápido :17.332 segundos en las 350 yardas.

Propiedad de Sergio Holguín, Clifton Nielsen y Félix Rodríguez; Valiant Tiberias estaba haciendo su primer inicio para el entrenador Ricardo Armendáriz y no había tenido una salida desde junio pasado. Armendáriz ha tenido al caballo capado en su establo durante unos seis meses.

“Regresó bien de su prueba”, dijo Armendáriz. “Esta carrera le hizo mucho bien. Sólo espero que tenga una buena salida, limpia (desde la puerta de inicio).”

J.R. Ramírez estará en la monta de Valiant Tiberias desde la sexta posición.

Jess Saying, de Jimmy Vásquez y Angela D. Vásquez, ganó su prueba con el segundo tiempo más rápido, :17.443 segundos. La yegua realizó un ataque tardío que le sirivió para ganar por medio cuerpo.

Adquirida por 27 mil dólares, Jess Saying casi gana el Hobbs America Futurity, Grado 2 con bolsa de 344 mil 250 dólares, el año pasado. La hija de Mr Jess Perry luchó por la victoria, sin embargo perdió por una nariz ante Eagle Coast.

Entrenada por Cynthia González, Jess Saying saldrá desde la cuarta posición con Jaime Parga Leos en la monta