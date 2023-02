Primera victoria en stakes de Diezs Daylight

Ciudad Juárez.— Al obtener la primera victoria de su carrera en un stakes, Diezs Daylight anotó una leve sorpresa en la vigésima edición del Mesilla Valley Speed Handicap, con bolsa de 100 mil dólares y Grado II restringido a caballos cuarto de milla mayores criados en Nuevo México, que se corrió este sábado en el hipódromo de Sunland Park.

Propiedad y entrenado por Jaime G. Aldavaz, Diezs Daylight estuvo a la cabeza durante todas las 350 yardas, y se batió en duelo temprano con Fly On Down.

Bajo la monta de Adrián Ramos, Diezs Daylight se alejó poco a poco de ese antes de contener el ataque tardío del favorito de la posta, HS Paul Walker, para ganar por medio cuerpo, con un tiempo final de 17.52 segundos.

Hijo castrado de Jesse James Jr, Diezs Daylight es un cincoañero que ha ganado tres de sus últimas cuatro aperturas, incluida una asignación/puntuación de reclamación opcional el pasado 14 de enero. Además ha ganado cada una de sus últimas tres salidas en Sunland Park y ha ganado seis carreras en su carrera en 16 largadas. La victoria del sábado aumenta sus ganancias de por vida a más de 155 mil dólares.

HS Paul Walker, montado por Héctor Aldrete para el entrenador Hubaldo Solis y favorito para ganar, se quedó corto con su rally tardío y terminó en segundo lugar.

No Mires A La Luna terminó tercero, con Fly On Down aflojando el galope en las últimas yardas para completar los cuatro primeros clasificados.