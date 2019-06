Primer triunfo de Oliver Pérez

Chicago.- El dominicano Carlos Santana y el cubano Leonys Martín despacharon jonrones y los Indios de Cleveland capitalizaron un despiste de los Medias Blancas en las bases para poner fin a la racha de cinco triunfos de Chicago con una victoria ayer por 5-2.

El mexicano Oliver Pérez (1-0) relevó al pitcher dominicano Jefry Rodríguez en el quinto y trabajó 1 2/3 innings para llevarse la victoria. Rodríguez salió tras cuatro innings por una dolencia en el dorsal derecho.

Los Indios volvieron a quedar con porcentaje de .500 e impidieron que los Medias Blancas llegasen a nivelar su balance de victorias y derrotas por primera vez desde el 5 de abril.

Chicago llenó las bases sin outs en el tercero. El dominicano Leury García bateó un elevado de sacrificio para la ventaja 1-0, pero Rodríguez evitó más daños cuando sorprendió en segunda base el venezolano Yolmer Sánchez.

Sánchez fue puesto out por el tercera base José Ramírez, quien procedió a tirar a primera base para sacar out a Charlie al tratar de volver a la almohadilla, poniendo fin al inning.

El jonrón solitario de Santana ante su compatriota Iván Nova (3-5) puso arriba a los Indios 2-1 en el sexto. Fue el 11mo jonrón de Santana en la campaña.



Mellizos 6, Rays 2

St. Petersburg, Florida.- El venezolano Marwin González y Byron Buxton dispararon sendos jonrones y remolcaron dos carreras cada uno para que los Mellizos de Minnesota doblegasen 6-2 a los Rays de Tampa Bay.

Minnesota, dueño del mejor récord de las Mayores con 39-18, han anotado al menos tres carreras en 25 juegos consecutivos, para igualar un récord de la franquicia en una temporada.

Los Mellizos, que lideran las Mayores con 108 jonrones, no pudieron sacarla del parque al repartir victorias en los primeros dos partidos en el Tropicana Field.



Nacionales 5, Rojos 2

Cincinnati.- Gerardo Parra conectó un jonrón de tres carreras para poner fin a una racha de Tanner Roark sin permitir batazos de vuelta completa, y Matt Adams añadió un cuadrangular solitario para que los Nacionales de Washington derrotasen 5-2 a los Rojos de Cincinnati.

Washington ha ganado nueve de sus últimos 10 juegos en el Great American Ball Park de Cincinnati. En líneas generales, los Nacionales dominan 17-5 ante los Rojos desde 2016.

Los Nacionales enfrentaron a Roark (4-4) por primera vez desde que lo canjearon a los Rojos en el receso de invierno. El cuadrangular del venezolano Parra en el segundo acto acabó con una racha de 35 1/3 innings sin permitir jonrones, la segunda más larga de su carrera.



Gigantes 8, Orioles 2

Baltimore.- Brandon Belt produjo cuatro carreras, Buster Posey disparó un jonrón y los Gigantes de San Francisco exprimieron una inusual descarga ofensiva para derrotar 8-2 a los Orioles de Baltimore.

San Francisco se puso arriba 7-1 en el quinto inning rumbo a apenas su segunda victoria en 10 juegos. Los Gigantes empezaron la jornada en el último puesto de la Liga Nacional con un promedio de bateo de .221 y sólo habían alcanzado las siete carreras en una ocasión de sus 19 juegos previos.

Mike Yastrzemski anotó dos veces y produjo una carrera para los Gigantes, que le facilitaron al novato derecho Shaun Anderson conseguir su primera victoria en las Mayores.



Reales 2, Rangers 6

Arlington, Texas.- Joey Gallo rompió el empate con un jonrón por segundo juego seguido antes de salir en el quinto inning por una lesión, y los Rangers de Texas acabaron imponiéndose por 6-2 ante los Reales de Kansas City.

Gallo fue reemplazado debido a una rigidez en el oblicuo izquierdo cuando bateaba. Sintió la lesión primero en los jardines y luego tras contener un swing durante un turno. Tendrá que recibir tratamiento y someterse a más evaluaciones.

Lance Lynn (7-4) toleró las dos carreras de los Reales. Permitió seis hits y golpeó a un bateador, con siete ponches, para su quinta apertura de calidad consecutiva.



Tigres 5, Bravos 10

Atlanta.- Mike Soroka ganó su sexta decisión seguida, Freddie Freeman y Austin Riley dispararon sendos jonrones de dos carreras y los Bravos de Atlanta quebraron una racha de tres derrotas al vencer 10-5 a los Tigres de Detroit.

Soroka (6-1) tuvo un poco de dificultad, al menos en comparación con su alto desempeño mostrado en la campaña.

Permitió tres carreras y siete imparables, y ponchó a cinco en seis entradas dos tercios, sus cifras más altas en la temporada.