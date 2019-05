Primer set...

París.- El día que Naomi Osaka ganó el Abierto de Australia para su segundo título consecutivo de Grand Slam, se le preguntó si era demasiado pronto para estar pensando en ganar cuatro en fila. “Ustedes saben que el que viene primero es el Abierto de Francia, ¿no?”, respondió sonriendo y jugando con sus dedos. “¡Me encanta esa cancha de arcilla!”.

El sarcasmo era obvio. Osaka sabe de su marca de 4-3 en Roland Garros, donde las acciones arrancan hoy, y de 5-4 en arcilla durante 2018. Aun así, la japonesa reconoció sentirse intrigada por la idea de añadir a la cadena que comenzó en el Abierto de Estados Unidos del 2018 en busca de un Grand Slam: “No voy a mentirles y decir que no lo he pensado”.

Osaka es la primera cabeza de serie en un grande por primera vez y sus actuaciones en arcilla han sido mucho mejores recientemente, con una semifinal y un par de cuartos. Asegura que recientes problemas estomacales y en un dedo están resueltos ya.

“Definitivamente, para mí, siento que debería ser una jugadora de todas las superficies. Honestamente, ha sido una aventura tratar entender cómo jugar mejor en arcilla todos estos años, pero pienso que este año he estado jugando bien”, dijo Osaka, que jugará contra Anna Karolina Schmiedlova en la primera ronda el martes. “Así que me siento realmente entusiasmada para ver qué pasa aquí”.



Otras cosas a seguir en el segundo torneo de Grand Slam del año:



RENOVACIÓN

Hay cambios en todas partes en el Abierto. El estadio principal, Philippe Chatrier, fue reconstruido en el último año en preparación para instalar un techo retráctil antes del torneo de 2020, mientras que una nueva cancha de 5 mil asientos rodeada de invernaderos será inaugurada hoy. La cancha Simonne Mathieu lleva el nombre de la tenista francesa que ganó Roland Garros en 1938 y 1938 y seguidamente se integró como voluntaria al ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. La arena será el escenario del duelo entre Garbiñe Muguruza, la campeona en 2016, contra la estadounidense Taylor Townsend.



ROGER REGRESA

Roger Federer regresa a jugar en el Abierto de Francia por primera vez desde 2015 y va a arrancar hoy contra Lorenzo Sonego en la cancha Philippe Chatrier. Se perdió la edición de 2016 debido a persistentes problemas en la espalda y entonces se mantuvo fuera de los certámenes en arcilla las dos temporadas siguientes para centrar su preparación en los torneos en canchas duras y de césped. Sus 20 títulos de Gran Slam incluyen uno en Francia, exactamente hace 10 años. “De cierta forma, estoy feliz de estar aquí y quiero superar la primera ronda para arrancar la campaña. En eso estoy concentrado”, dijo.



NADAL POR LA DUODÉCIMA

Nadie ha ganado el mismo título de sencillos de Grand Slam en 12 ocasiones. Rafael Nadal buscará ser el primero que rebasa los 11 y, tras alzarse con el Abierto de Italia la semana pasada, vuelve a ser señalado como el favorito para revalidar su corona en París.

“Sería injusto señalar a otro que no sea él como el máximo favorito”, dijo el máximo cabeza de serie Novak Djokovic, quien perdió ante Nadal en la final de Roma. “Ha perdido cuántas son ¿dos veces en la arcilla parisina?”. Correcto, Novak. El español tiene foja de 86-2 en Roland Garros.



RACHA DE NOLE

Djokovic también tiene una excelente racha, y busca ganar cuatro grandes seguidos por segunda vez. También se ha acercado a los 20 Majors de Federer y los 17 de Nadal. Un título en Francia dejaría en 16 el total del serbio.



CANADIENSES

Con tres preclasificados menores de 20 años, Denis Shapovalov (20), Felix Auger-Aliassime (25) y Bianca Andreescu (22), Canadá se perfila para ser gran protagonista del tenis por buen tiempo.