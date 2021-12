Prevé NFL cambios en protocolos de Covid-19

Texas, Estados Unidos.— La NFL prevé “cambios significativos” en sus protocolos de Covid-19, en medio del peor brote en un tramo de tres días dentro de la liga desde que sobrevino la pandemia, dijo el miércoles una persona enterada de los planes.

La fuente, que habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque no se han definido los detalles del plan, dijo que la liga y el sindicato de jugadores discuten tres aspectos principales: protocolos de pruebas, parámetros para que los jugadores asintomáticos que han dado positivo vuelvan más pronto y mensajes para alentar a que los agremiados se apliquen la vacuna de refuerzo.

El lunes, la liga informó a los entrenadores y empleados que debían recibir el refuerzo contra el COVID-19 a más tardar el 27 de diciembre. Los jugadores no fueron incluidos porque no hay una orden obligatoria de la liga al respecto.

La nueva variante del coronavirus se ha encontrado en muchos de los nuevos casos detectados, cuyo número ha aumentado significativamente en la NFL. El jefe médico de la liga, Allen Sills, consideró que ésta es una nueva fase de la pandemia.

El doctor Sills dijo que se informó el miércoles a los dueños de la NFL que las nuevas medidas contra el virus se enfocarán en los refuerzos para reducir la propagación. Añadió que se espera que la variante ómicron se convierta en la dominante dentro de Estados Unidos.

La liga informó que el número de casos positivos registrados el lunes y el martes totalizó 88. Pero en vista de que algunos jugadores entran y salen de la lista, una cifra de 100 sería más precisa.

Sin embargo, el comisionado Roger Goodell dijo que no había planes de cancelar el partido en que los Browns de Cleveland recibirían a los Raiders de Las Vegas el sábado.

Dieciocho jugadores de los Browns, incluida la mitad de sus 22 titulares, están en la lista de COVID-19.

“Escuchen, hemos planteado esto durante los últimos dos años. Esto es un reto”, dijo Goodell. “Pienso que las cosas que nos volvieron exitosos fueron, en primer lugar, privilegiar la seguridad. En segundo lugar, hemos estado dispuestos a adaptarnos en todo momento. Queda claro que, incluso en el último par de semanas, los cambios son muy significativos. Todo es muy diferente que antes, y creo que eso exige modificaciones en nuestros protocolos en general. Estamos trabajando en eso con el sindicato de jugadores”.

Sills dijo que aproximadamente dos tercios de las pruebas positivas se presentaron en personas asintomáticas. Cuando se le preguntó si existía alguna posibilidad de que la NFL permitiera jugar a deportistas vacunados que dieron positivo en caso de que no tuvieran síntomas, Sills dijo que el tema se discutía con el sindicato.

“No se trata de cuán pronto los tengamos de regreso”, dijo Sills. “Queremos tenerlos de vuelta cuando ello sea seguro y cuando no pongan en riesgo a otros en términos de transmisión”.