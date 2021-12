Presumen experiencia hermanos racquetbolistas

Desde muy niños, los hermanos Eder Gael y Luis Alberto Rentería Perea han compartido sueños, deseos, anhelos, triunfos y derrotas en las canchas de raquetbol. Apenas la semana pasada, Eder ganó oro en sencillos y dobles del Campeonato Mundial Junior que se celebró en Guatemala, evento al que su hermano se quedó muy cerca de calificar.

En julio de este año, los dos ganaron medalla de oro en los Juegos Conade en sus respectivas categorías.

“Me sentí muy bien, satisfecho de todos los resultados que obtuve en este campeonato, mi esfuerzo y todo se vio reflejado en este campeonato, que fue mi objetivo este año, ser campeón mundial”, comentó Eder, de 15 años de edad y quien desde los cinco practica el raquetbol.

“A los cinco años aproximadamente empecé en este deporte. Fue una vez que mi papá me trajo a un campamento de verano. Había raquet, taekwondo y acondicionamiento físico, y el que me gustó fue el raquetbol, desde ahí empecé a enfocarme en esto y fui subiendo de nivel.”

A pesar de su corta edad, Eder ya tiene bastante experiencia en este tipo de competencias, pues éste fue su sexto mundial y es la tercera vez que conquista el oro.

–¿Cuál es tu meta en este deporte?

“Llegar a ser el mejor del mundo. Aún no está todavía en los Juegos Olímpicos, pero esperemos que lleguen y ser campeón olímpico y jugar en el tour profesional.”

Como ha sido desde que juegan raquetbol, su hermano Luis Alberto fue un soporte importante a la distancia en este mundial juvenil.

“En el mundial me apoyó mucho también. En mis entrenamientos me apoya, me da consejos. Entonces, la convivencia con mi hermano dentro de la cancha es buena, aunque a veces en dobles no nos agarramos, quisimos jugar, pero uno se enojaba con el otro, pero con mi hermano todo muy bien, muy agradecido con él también”, comparte Eder.

El joven deportista es entrenado actualmente por Enrique Esparza, pero agradeció el apoyo que recibió de sus entrenadores anteriores y el que recibe del Deportivo San Ángel, donde entrena todos los días, así como de quienes lo ayudaron económicamente para asistir a este mundial.

En uno de esos momentos agridulces que les ha tocado vivir, su hermano Luis Alberto no pudo tomar parte en este mundial al perder la final que le habría dado el boleto para Guatemala. Terminó tercero en el nacional clasificatorio.

“Para quedar en tercer lugar jugué la final por la liga de los ganadores y perdí la final. Y jugué por el segundo puesto contra el ganador de la liga de los perdedores para ver quién iba por el boleto a Guatemala y perdí las dos finales”, comentó Luis Alberto, de 17 años de edad.

“Creo que me faltó más contundencia y ser más aplicado. Con los dos jugadores con los que perdí ya había jugado antes, igual han estado cerrados los juegos, a veces gano, a veces pierdo.”

Nombre: Eder Gael Rentería Perea

Fecha de nac.: 24 de abril de 2006

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 15 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 68 kg

Logros 2021:

Medalla de oro en singles y dobles en el Campeonato Mundial Junior en Guatemala

Primer lugar en singles del Nacional Clasificatorio de Torreón, Coahuila

Primer lugar en singles y tercero en dobles en los Juegos Conade

Nombre: Luis Alberto Rentería Perea

Fecha de nac.: 4 de septiembre de 2004

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 17 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 51 kg

Logros 2021:

Tercer lugar en singles en el Nacional Clasificatorio de Torreón, Coahuila

Primer lugar en dobles en los Juegos Conade