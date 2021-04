Presume plata

Marco Tapia / El Diario

Después de un año de mantenerse físicamente activa con entrenamientos en su casa, la juarense Diana Gutiérrez ganó este fin de semana la medalla de plata en el torneo nacional de judo ‘Profr. Tomoyoshi Yamaguchi 2021’, que se llevó a cabo en la ciudad de Aguascalientes, en la categoría Sub-18, división 52 kilogramos.

“La verdad me siento feliz, orgullosa, fue un torneo reñido a pesar de que nos seguimos preparando en casa, fue un nivel fuerte, pero si pones tus objetivos y esfuerzo lo puedes lograr”, comentó Diana, quien entrena en el dojo Evolution con el sensei Rosendo Gutiérrez.

En este torneo nacional, ella tuvo que pasar por tres combates para llegar a la final y en su categoría hubo 13 competidoras.

“La final la perdí con una chica de Veracruz, Lorna Castellanos, fue muy difícil desde el principio, cada una quería ganar, íbamos con todo, era más la adrenalina por ganar, fue un combate muy reñido, las dos estábamos cansadas, pero dimos nuestro mejor esfuerzo”.

Diana, de 16 años de edad, agregó que durante el combate final no sintió nervios, pues se concentra en lo que va a hacer y por ahora continuará con su preparación aunque no hay competencias en puerta para ella.

“En el combate cero nervios, a lo que voy, y no se pudo, ni modo, a lo que sigue, pero estoy feliz, orgullosa y satisfecha”.

Las experiencias de Diana en las artes marciales empezaron cuando tenía cuatro años de edad y fue el karate la primera disciplina oriental que conoció. Poco después, conoció el judo y ya no lo quiso dejar.

“Comencé a los ocho años en el judo porque mi papá siempre ha sido un amante de las artes marciales, me lo enseñó y yo hice clic con este deporte, pero desde los cuatro años estaba en karate”.

Campeona estatal consecutiva del 2016 a la fecha, Diana resalta que en el judo no se les enseña solamente a defenderse, sino también a tener valores, disciplina y respeto. Y así como desde muy niña practica las artes marciales, también se encuentra ya lista para ser árbitro nacional.

“No es solamente la competencia, sino competir, enseñanza, aprendizaje y arbitraje, que estoy desarrollando, y ya voy a hacer mi examen para ser árbitro nacional”.

Este deporte le ha aportado muchas experiencias increíbles, como haber conocido Lima, Perú, y Quito, Ecuador, donde compitió en Panamericanos, así como conocer otras personas, hacerse más independiente, socializar y disfrutar los triunfos. Pero de igual manera, ha habido momentos tristes, que Diana ha sabido enfrentar con madurez.

“Sí, también, hay una infinidad de sentimientos encontrados, ganas y te sientes feliz, pierdes y no pasa nada, una medalla no define quién eres, te define como eres por dentro, perder no es el fin del mundo”.

-¿Cuáles son tus metas en este deporte?

“Primeramente Dios, seguir ganando, llegar a una Olimpiada y no sólo desarrollarme en competencia, sino en arbitraje también, y en un futuro arbitrar en Olimpiadas”.

Nombre: Diana Gutiérrez

Disciplina: Judo

Fecha de Nac.: 12 de julio de 2004

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 16 años

Estatura: 1.61 m

Peso: -52 kg

Categoría: Sub-18

Dojo: Evolution

Sensei: Rosendo Gutiérrez

Logros:

Campeona estatal consecutiva del 2016 a la fecha

Participación en Juegos Panamericanos Lima 2017 y Panamericanos en Quito 2018

Medalla de plata en torneo nacional Profr. Tomoyoshi Yamaguchi 2021 en Aguascalientes