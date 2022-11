Presentan oficialmente la ‘Ruba Race’

Con una participación de mil 200 corredores, este domingo 4 de diciembre se llevará a cabo la séptima edición de la carrera de la empresa Ruba, denominada ‘Ruba Race’, que vuelve a ser presencial después de dos años de haberla hecho de manera virtual.

Ayer, en conferencia de prensa, se dieron a conocer los últimos detalles de esta carrera, que se llevará a cabo en el área del Chamizal en una distancia de cinco kilómetros y que además es un evento con causa.

La inscripción no tiene costo y para registrarse se pide un juguete de más de 200 pesos, no bélico y que no use pilas. Los juguetes recabados serán donados a niños de escasos recursos.

“Estamos muy contentos de retomar nuestra modalidad presencial, tuvimos ahí dos años de manera virtual. La verdad es que estar en contacto con la gente te dimensiona en otro sentido”, declaró Edgar Méndez, gerente de servicio al cliente y desarrollo comunitario de Ruba. “Venir posicionándonos nuevamente en el gusto de la comunidad juarense. Estamos invitándolos a todos para que este 4 de diciembre nos acompañen en esta carrera en el circuito del Chamizal.”

David Serna, coordinador del deporte popular del Instituto Municipal del Deporte, explicó que la carrera dará inicio en el Instituto de la Juventud, que se ubica a un costado del Aquadif.

“Vamos a continuar por la Costa Rica rumbo al Museo del Chamizal para regresar nuevamente a la Costa Rica y luego rumbo a la Lincoln, donde se dará vuelta en U para pasar por un costado de lo que es el monumento a Benito Juárez rumbo a la Isla de Tarzán, que es el área recreativa, bajamos nuevamente por la Isla de Tarzán, que así se llama la calle, hasta llegar nuevamente a la Costa Rica y vamos rumbo al parque del DIF, que es la avenida Heroico Colegio Militar, antes de llegar ahí hay un retorno exactamente donde está el parque y regresamos nuevamente a la salida”, dijo Serna.

La carrera ha sido dividida en cinco categorías y se premiará a los tres primeros lugares de cada una de ellas. El primer lugar se ganará una pantalla de 42 pulgadas, el segundo lugar una tablet y el tercero una bocina Alexa.