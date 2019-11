Presentan ‘Battle in the Ring’

Un total de 15 peleas, 10 de boxeo y cinco de artes marciales mixtas, son las que conforman el primer programa de la empresa WCF1 (World Championship Fights) que hará su presentación este sábado 30 de noviembre en el centro de convenciones Anitas y al que han denominado ‘Battle in the Ring’.

La cartelera tendrá como platillo principal el combate entre el juarense Alan ‘Cachorro’ Solís y el originario de Cintalapa, Chiapas, Aramis Solís.

El ‘Cachorro’, quien ostenta un récord de ocho victorias y cero derrotas, con cinco nocauts, se medirá en peso pluma y a 10 rounds al chiapaneco, peleador con experiencia internacional, quien ha combatido en Canadá.

“Llego mejor que nunca a este compromiso, ya que cada preparacion la intensifico, hoy me siento fuerte y estoy preparado para aguantar los 10 rounds, pero si se presenta el nocaut, bienvenido”, declaró el púgil local.

El respaldo de la papeleta correrá por cuenta de la tambien juarense Deisy ‘Flakita’ Chávez, quien en la división de los supermosca se verá las caras con Maribel Corona, originaria de Chiapas. El pleito de guantes rosas está pactado a cuatro giros.

“Estoy preparada para dar una gran pelea, sé que voy a robarme la noche como lo hice en mi debut. Voy a darlo todo ante una rival que en su época como amateur ganó un evento de Guantes Dorados, pero eso se queda ahí, en el profesionalismo será totalmente diferente”, comentó la pugilista fronteriza.

Deisy debutó en el terreno profesional en agosto pasado con un triunfo por decisión unánime sobre Fátima Reveles, de la Ciudad de México.

Corona González pertenece al establo del tío de Johnny González y fue campeona de los Guantes de Oro.

El comité organizador señaló que la función dará inicio con los cinco comnbates de Artes Marciales mixtas, para posteriormente dar paso a los enfrentamientos de boxeo.

El promotor Víctor Zavalza mencionó que de esta manera inician una nueva temporada en el boxeo, en la que quieren presentar cinco funciones por año, con las Anitas como sede base y transmisiones diferidas por la cadena FOX, MVStv y las redes sociales.