Fernando Uviña, jurisdiccional de la Zona 1 del beisbol estatal, dijo que ellos hicieron un reporte de los acontecimientos que se dieron el sábado pasado en el partido entre Indios de Juárez y Mineros de Parral y en los que el jugador de la tribu Eudor García se abalanzó sobre el pitcher de Parral, Esner Reynoso, al que literalmente tacleó luego de que el lanzador diera un pelotazo a Yahir Gurrola.

Antes de Gurrola, al mismo García el pitcher Reynoso le acercó mucho la bola y lo pasaporteó, por eso, con los ánimos encendidos, cuando se produjo el golpe a Yahir, García no se contuvo más y como si fuera linebacker de algún equipo de futbol americano corrió hacia Reynoso para ‘costalearlo’, lo que provocó que las bancas se vaciaran.

“Hicimos un reporte relatando los hechos, desde que inicia la séptima baja Eudor se acerca a la caja, ya con el marcador holgado a nuestro favor, y entonces el pitcher le acerca mucho la pelota”, comentó Uviña. “José Navarro se percata de esa situación y le advierte al ampayer para que se lo haga saber a la gente de Parral, pero no le hacen caso”.

Aclaró que de manera interna tomarán cartas en el asunto con los peloteros involucrados para que no se dejen llevar por ese tipo de provocaciones.

“Hicimos llegar el reporte a la Asociación Estatal y esperaremos si hay o no sanción para nuestros peloteros, así como para el pitcher de Parral, también si hubo orden del manejador de Parral de golpear a los bateadores, pues se tendrá que investigar y sancionar”, comentó Uviña, quien hasta ayer al mediodía no había podido hablar con Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga Estatal de Beisbol.

Como resultado del altercado fueron expulsados tres jugadores de los Indios, García, Gurrola y José Hernández, además de Reynoso de los Mineros.

“Platicamos entre ellos al terminar el juego y aunque reinó la satisfacción por el triunfo, pues se manchó un poco por esa situación, por eso tenemos que estar con los pies en la tierra y fríos para no caer en provocaciones, que en esta ocasión se llevaron entre las patas a los tres de Juárez”, concluyó.