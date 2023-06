Presenta Selección Mexicana a Jaime Lozano como entrenador

Ciudad de México.- Jaime Lozano fue presentado a los futbolistas de la Selección Mexicana como su nuevo director técnico, en una transmisión desde la intimidad del equipo, que el domingo debuta en la Copa Oro.

"Conozco a casi todos. Es un honor estar aquí enfrente de ustedes, siempre representar a México y me tocó hace muchos años estar ahí donde están ustedes y estoy convencido antes que nada del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos, eso que lo tengan claro, si no yo hoy no estaría aquí porque no voy a tomar una decisión si no confío en la gente que está delante de mí. Gracias al staff, muchas gracias porque blindan a este grupo de jugadores, hacen su mayor esfuerzo para que ellos puedan hacer lo que mejor saben hacer y de la mejor manera posible.

PUBLICIDAD

"Sepan que creo mucho en ustedes, creo en sus capacidades y también creo en mí y en mi cuerpo técnico, no me cabe la menor duda de que vamos a salir adelante, sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias y situaciones es donde se forjan las mejores historias de vida y de deporte, hay que tener la capacidad de reinventarnos primero, hay que abrazar las oportunidades, tenemos muy rápidamente una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy en alto, porque los mexicanos y recuérdenlo siempre, nos la ingeniamos para salir adelante y lograr nuestros objetivos", expresó Lozano.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF y Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales varoniles, también le dieron la bienvenida.

"Conoce a muchos de ustedes, tuvo ya éxitos con ustedes, ha trabajado y sabe el potencial, creemos que es sumamente importante, segundo, lo hace por su compromiso con México, entiende que es un compromiso ineludible que había que hacer frente y lo hace porque tiene ese gran sentido nacional y de patriotismo hacia la Selección y su país y finalmente porque tiene confianza en él, el grupo técnico que lo acompaña para este reto que viene, esperamos que logre transmitir esa confianza que se tiene y le tiene al grupo para que tomen esa confianza y la reproduzcan en el campo de juego, estamos iniciando un proceso hacia el 2026 en donde queremos triunfar.

"Entendemos que no ha sido el mejor inicio, pero vamos para delante, con espíritu positivo, con ganas de cambiar las cosas, estamos seguros que este cambio y la llegada de Jimmy, a quien le digo de parte de toda la Federación, muchas gracias por aceptar este reto", mencionó Sisniega.

El directivo Duilio Davino agradeció el que los jugadores estén concentrados más allá de lo pesado.

"Espero estos días hayan servido para que estén con las familias, tener un poquito de descanso, tanto ustedes como el staff, cargar las pilas nuevamente, que estamos en la mitad del verano, que no se dieron los resultados que pensamos y ahora tenemos una gran oportunidad para ganar esta Copa, sé que a veces se hace pesado estar tanto tiempo en concentración y lejos de donde quisiéramos, pero vale mucho la pena, valoren mucho en donde están, esta es la Selección Mexicana de futbol, todos quisieran estar aquí y sólo ustedes 23 tienen hoy esa oportunidad, es un nuevo reto, un torneo que queremos ganar, bienvenido Jimmy", comentó.

El capitán Guillermo Ochoa expresó las ganas de mejorar que hay en el grupo, de cara la revancha en Copa Oro.

"No queremos irnos con las manos vacías, sabemos que la Selección requiere de esfuerzos y sacrificios, pero vale la pena estar acá, nos encanta, disfrutamos estar en la Selección", dijo.