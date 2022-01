Presenta Ralph Lauren uniformes de EU para Juegos Olímpicos de Invierno

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Nueva York.- Los uniformes del equipo estadounidense para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing incluyen tecnología para mantener su temperatura, además de un práctico bolsillo frontal y cinturas ceñidas en chaquetas con capucha en colores azul marino y blanco. Las chaquetas, presentadas este jueves en una tienda oficial de Ralph Lauren, tienen una capa interior de tejido inteligente similar a los panales de abejas que se expande o contrae dependiendo de los cambios de temperatura y sin necesidad de baterías o cables. El diseño, realizado en colaboración con una empresa llamada Skyscrape, surge de tecnologías de enfriamiento y calentamiento con batería que la empresa ha usado en modelos anteriores para los Juegos Olímpicos de verano en Tokio y los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang. Aja Evans, medallista de bronce en Sochi en el bobsleigh y una alterna en esta edición de las justas, estaba complacida con los nuevos uniformes que modeló para los medios en la tienda de Polo Ralph Lauren en la zona de Soho en Nueva York. "Este es mi modelo favorito", dijo la deportista que ha participado en tres citas olímpicas, incluyendo los Juegos de Pyeongchang en 2018. "Se siente bien y puedes ir con él del interior al exterior". Las deportistas femeninas desfilarán el 4 de febrero, al comienzo de los Juegos en China con botas riojas y pantalones de lana rojos con chaquetas predominantemente azul marino. El estilo de los hombres será en su mayoría en blanco. Ambos llevarán gorros tejidos azul marino y los dos tendrán el bolsillo extra en el frente de sus chaquetas, además de espaciosos bolsillos laterales, y algunos adornos en sus mangas. Ralph Lauren eligió azul marino para sus guantes y a todos los deportistas se les proporcionarán cubrebocas para protegerse del Covid-19. Los deportistas paralímpicos estadounidenses recibirán el mismo uniforme. Las prendas se fabricaron en Estados Unidos. El uniforme para la ceremonia de clausura, con un toque de estampado escocés rojo, había sido presentado previamente en octubre. Evans, quien compite en el bobsleigh doble, no estaba especialmente nerviosa sobre su inminente viaje a China a pesar de que la variante ómicron ha provocado cambios. El país anfitrión ha restringido severamente la presencia de público y ha tomado otras precauciones. "Nos hacen pruebas casi cada día en la práctica del bobsleigh y cuando lleguemos a Beijing, nos estarán haciendo pruebas diario", dijo. Evans, de 33 años, dijo que echará de menos la camaradería de la vida en la Villa Olímpica, intercambiar pines olímpicos y conocer a otros deportistas de todas partes del mundo, además de asistir a eventos de otras disciplinas. "La vida en la Villa Olímpica será muy diferente a en mis Juegos Olímpicos anteriores. Yo sé que con las restricciones por el Covid no habrá tanta interacción y mezcla o incluso (la posibilidad de) ir a otros eventos. Eso será un poco decepcionante y desafortunado. Pero el hecho de que los Juegos Olímpicos se realizarán es una bendición", dijo. Evans, quien es originaria del sur de Chicago, creció con la práctica del atletismo con esperanzas olímpicas. Por sugerencia de un entrenador universitario cambió al bobsleigh tras graduarse. Aunque vive en Atlanta, suele volver a Chicago para impulsar a otros niños a ir por sus sueños como ella. Vonetta Flowers es otra de las razones por las que Evans cambió al bobsleigh. En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, Flowers y la conductora Jill Bakken ganaron la medalla de oro en la categoría doble femenina. Flowers se convirtió en la primera mujer afroestadounidense en ganar una medalla de oro en los olímpicos de invierno. "Mi travesía en los deportes me ha mostrado que mi propósito es ayudar a seguir inspirando a mujeres jóvenes y niños", dijo Evans, quien es una de múltiples deportistas afroestadounidenses que compiten ahora en la especialidad. "Regreso a casa y hablo con los chicos sentados en esos mismos lugares donde yo me sentaba en el sistema de escuelas públicas de Chicago, y que vean a alguien como yo, que se ve exactamente como ellos, con una medalla olímpica en un deporte olímpico de invierno simplemente te muestra que es posible".