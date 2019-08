Presenta Porto a Marchesín

Oporto, Portugal.- El Porto presentó de manera oficial al portero argentino Agustín Marchesín, quien firmó por cuatro temporadas y usará el número 32 con los Dragones.

“La verdad estoy muy feliz y agradecido por esta oportunidad, vengo a dejarlo todo y espero que juntos podamos lograr cosas importantes”, dijo el portero argentino en un video publicado en redes sociales.

Marchesín llegó a los Dragones procedente del América, a quien también recordó con cariño en otro video.

“Amigos americanistas, les quiero mandar un saludo muy grande, obviamente los voy a extrañar mucho, sé que ustedes a mí, así que nada, apóyenme aquí en el Porto, es una experiencia única para mí. Gracias por el apoyo recibido”, declaró.



Ya entrena Edson con el Ajax

Ámsterdam, Holanda.- Tuvieron que pasar varios días, pero el medio Edson Álvarez ya pudo entrenar con sus compañeros del Ajax.

El mexicano, que fue anunciado como jugador del equipo holandés el pasado 19 de julio, no había podido practicar por problemas con la visa de trabajo, mismos que ya están resueltos.

El entrenador Erik ten Hag alabó al tricolor, de quien está seguro será importante para el club.

“Puede jugar en diferentes posiciones. En el medio campo, de lateral derecho y de defensa central. Tiene mucha calidad, pero también es un guerrero, es inteligente y tiene mucha ambición. Va a ser un jugador muy importante para Ajax”, declaró.

Sin embargo, el debut podría esperar ya que está iniciando.

“Todavía no lo sé (cuando juegue), no te lo podría decir. Acaba de regresar de México. Vamos a ver cómo se adapta, ahora está cansado, pero es algo normal. Va a tomar tiempo. Todavía no conozco al jugador, a la persona, su estado físico, qué tan rápido se puede adaptar. Todo eso son cosas que no sé. Es por eso que no puedo decir nada, le tenemos que dar seguimiento para estar seguros”, dijo Ten Hag.