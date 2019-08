Presenta Nápoles al ‘Chucky’ Lozano

Nápoles, Italia.- El mexicano Hirving el ‘Chucky’ Lozano fue presentado oficialmente con el club italiano Nápoles, club con el cual espera hacer algo similar a lo que Hugo Sánchez logró con el Real Madrid en los 80.

“La verdad que Hugo Sánchez fue un jugadorazo, hizo muchas cosas importantes, para mí es un ídolo, un ídolo para muchos mexicanos, ojalá se pueda lograr algo parecido o mejor que él, pero bueno eso es trabajo, eso es dedicación, eso es disciplina, vamos a trabajar para eso y ojalá que se dé”, dijo.

El ‘Chucky’ portará el número 11 en el equipo de la Serie A.

“Escogí la playera 11 porque es un número que me gusta y me ha ido bien con él”, dijo Lozano en conferencia de prensa.

El jugador se mostró alegre durante su presentación por llegar al club napolitano.

“Estoy muy feliz de ser parte de este grupo. Estoy en un equipo importante formado por grandes jugadores”, agregó.

“Los compañeros me recibieron muy bien, sólo tengo que trabajar y dar lo mejor para el equipo. Estoy muy feliz de ser parte de este grupo. Estoy en un equipo importante formado por grandes jugadores. Conozco bien al equipo. Estoy aquí para mejorarme y hacerlo bien”.

Según las declaraciones de Lozano, el Nápoles era el equipo que prefería para jugar actualmente.

“Napoli siempre ha sido mi primera opción, me alegro de que todo saliera bien”, indicó el exjugador del PSV Eindhoven.

“Quiero dar lo mejor para el equipo y el entrenador. Todavía tengo mucho que aprender y aquí. Quiero trabajar bien para crecer. Soy un jugador técnico y rápido. El entrenador decidirá en qué posición emplearme. Siempre daré lo máximo. Prometo a los fanáticos dar lo mejor en cada juego, esperando que sea suficiente para lograr nuestros objetivos. Creo que puedo darle al equipo algo extra. Trabajaré para poder ser útil en todos los puestos”.