Presenta México nueva camada para Copa Oro

Ciudad de México.- México mostrará un rostro muy distinto en la próxima Copa Oro.

Por distintos motivos, Javier ‘Chicharito’ Hernández, Carlos Vela, Giovani Dos Santos, Héctor Herrera y Jesús ‘Tecatito’ Corona no vestirán la camiseta mexicana en el torneo que arranca el próximo mes. Fueron el rostro de la selección durante la última década, pero el entrenador argentino Gerardo Martino ha aprovechado las circunstancias para dar alas a nueva camada.

“Son jugadores importantes que han sabido llevar el nombre de la selección, ahora quizá no vienen por temas personales, pero estamos nosotros”, dijo el delantero Alexis Vega. “La responsabilidad es nuestra, sabemos de qué somos capaces y que podemos pelear de tú a tú por un puesto en la selección”.

Vega, quien tiene 21 años, viene de una temporada en la que apenas marcó cuatro goles para Chivas. Pero Martino vio suficiente potencial en él para convocarlo por primera vez a la selección mayor en marzo de este año y ahora lo incluyó en la lista preliminar para la Copa Oro.

Aunque Martino deberá depurar de 29 a 23 jugadores el grupo. Vega es sólo uno de los dos nueves en el grupo. El otro es Raúl Jiménez, quien viene de marcar 13 goles en la Liga Premier inglesa con Wolverhampton.

“Es importante estar compitiendo con Raúl que hizo una temporada increíble, pero aquí nadie tiene su lugar asegurado, hay que trabajar por representar bien al país, si juego bien y si no, le daré ánimos al que esté”, agregó Vega.

Otra de los rostros es el volante Roberto Alvarado, de 20 años y volante por derecha con el Cruz Azul.

El ‘Piojo’ Alvarado recibió su primera oportunidad con el equipo mayor en septiembre del año pasado cuando el brasileño Ricardo Ferretti era el entrenador interino.

“Los jugadores que no están son bastante importantes para la selección y los que llegamos ahora sabemos que debemos aprovechar la oportunidad”, comentó Alvarado.