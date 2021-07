Presenta 'El Patrón' nueva empresa de lucha libre

Ciudad de México— Con Alberto Rodríguez "El Patrón" a la cabeza, se presentó la nueva empresa Robles Promotions que vivirá su primera presentación en México, Hecho en México, en la Capital mexicana, el 26 de agosto en el Pepsi Center del World Trade Center.

El exluchador de la WWE prometió que esta empresa abre las puertas para que el talento mexicano tenga oportunidad de mostrarse, con rivalidades y gladiadores que no suelen darse en México.

"El Hecho en México con la figuras que ninguna otra empresa puede presentar, que no los pueden tener todos pero nosotros sí", explicó "El Patrón" este martes en conferencia.

"No estamos peleados con ninguna empresa, de hecho estamos abiertos a intercambio de talento".

Entre los asistentes estuvieron La Máscara y Máximo, quienes disputarán el Campeonato de Parejas; además de Texano Jr. quienes dejan así la empresa mexicana de Triple A, además de que los 2 primeros tuvieron pasado en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

"La verdad es que tenía mucho tiempo que no me sentía tan entusiasmado de pertenecer a un proyecto, no tengo más que agradecer y decir que de mi parte, voy a dejar todo en el ring", explicó Texano Jr.

Esta empresa sólo tendrá 4 campeonatos: de parejas, Femenil, Crucero y Absoluto.

Además de la fecha de agosto, se contempla tener otras 2 funciones, en noviembre y en enero, y los costos de los boletos serán anunciados próximamente.