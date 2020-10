Prescott y Vaqueros, preparados para Garrett y Gigantes

Associated Press

Arlington, Texas.- Dak Prescott verá por primera vez a su exentrenador en la otra lateral del campo cuando Jason Garrett y los Gigantes de Nueva York visiten a los Vaqueros de Dallas.

Ambos estarán un poco preocupados este domingo, ya que Prescott tratará de aumentar los números del partido y tratará de dar por terminada la racha perdedora de dos partidos que ha puesto en peligro la primera temporada del entrenador Mike McCarthy.

Garrett, el coordinador ofensivo de Nueva York, después de concluir las más de nueve temporadas en Dallas debido a que no pudo lograr que los Vaqueros avanzaran en los playoffs, justo desea que los Gigantes, que no han tenido ninguna victoria, lleguen a la zona de anotación, en donde no han estado desde la semana 2.

“Muchas personas de la Liga han logrado hacer historia en otro lugar”, comentó Garrett. “Obviamente, yo pasé mucho tiempo en Dallas. Siempre estaré agradecido por eso, pero estoy emocionado de esta oportunidad y voy a tratar de ayudar a este equipo a que sea mejor”.

Prescott es el primer jugador en la historia de la NFL con por lo menos 450 yardas de pases en tres partidos seguidos, pero se debe mayormente a que los Vaqueros, que tienen un récord de 1-3 han enfrentado déficits de dos dígitos en la segunda mitad en las tres ocasiones, perdiendo los dos últimos partidos ante Seattle, por marcador de 38-31 y ante Cleveland por 49-38.

Ahora, el Novato Ofensivo del Año 2016 de la NFL enfrenta más cuestionamientos sobre su línea ofensiva, ya que el tacle izquierdo Tyron Smith, quien ha participado en el Tazón de Profesionales, quedó fuera de la temporada debido a un problema en el cuello.

“No le tengo más que respeto al entrenador Garrett y será grandioso verlo”, dijo Prescott acerca del entrenador que lo seleccionó en el Draft hace cuatro años y lo ayudó a convertirse en un astro instantáneo reemplazando al lesionado Tony Romo. “Pero de lo que se trata es de ganar”.

Dallas nunca ha concedido más puntos y yardas en cuatro partidos que 37 puntos y 431 yardas por partido. Sin embargo, la tercera peor defensa de la NFL va a enfrentar a una ofensiva encabezada por Daniel Jones, que está empatada con la segunda peor de la Liga.

Los Vaqueros están lejos de quedar fuera del panorama en el problemático Este de la Conferencia Nacional, que encabeza Filadelfia con un récord de 1-2-1 de cara a este fin de semana. Aun cuando los Gigantes no están fuera de la foto de la División.

“Yo clasificaría esa manera de pensar como una falsa confianza”, comentó McCarthy. “Tenemos que mejorar en una serie de áreas desde la última vez que estuvimos en el campo de futbol. No estoy confiando en ellos para nada. Sólo los estoy considerando como un contrincante”.

Los fanáticos tendrán un cambio

Será un tercer partido en casa con fanáticos para los Vaqueros y será la primera vez que los Gigantes jueguen frente a los espectadores. Los fanáticos no fueron permitidos en Nueva Jersey en los dos primeros partidos en casa, y tampoco hubo fanáticos cuando Nueva York visitó a Chicago y Los Angeles.

“Para ser honesto, estoy emocionado”, comentó el entrenador Joe Judge. “Hay un diferente tipo de energía en casa y fuera de ella, pero creo que ambas energías le abonan a la atmósfera y al ambiente”.

El corredor defensivo Logan Ryan creció en Nueva Jersey y dijo que era normal estar en contra de los Vaqueros. Dallas tuvo a unos 21 mil fanáticos en el partido inaugural, y tuvo a unos 25 mil en la derrota que tuvo la semana pasada ante los Cafés. El Estadio AT&T tiene 80 mil butacas permanentes.

“Me fascina la energía que aportan los fanáticos, lo bueno y lo malo”, dijo. “No hay nada mejor que silenciar a un estadio como visitantes. Creo que será divertido”.

Duda sobre el esfuerzo

Los Vaqueros fueron criticados afuera del edificio por su esfuerzo en la defensa después de permitir 307 yardas de acarreos, lo cual estableció un récord en la franquicia, en contra de los Cafés, y el profundo Xavier Woods no ayudó a su causa al tratar de responder una pregunta honestamente acerca de eso. Woods comentó que considera que el esfuerzo había sido bueno, pero luego, el jugador que tiene cuatro año como profesional, siguió ahondando en el tema.

“A lo que me refiero es que algunos jugadores, incluyéndome a mí, nos falta hacer un esfuerzo, pero en general está allí”, dijo Woods. “Uno no esperaba estar en la NFL y tampoco se puede esperar que los jugadores jueguen a toda velocidad en 70 jugadas. Eso no es posible”.

McCarthy, quien a principios de la semana dijo que las personas que están fuera del equipo deberían ser cuidadosos al cuestionar el esfuerzo de los atletas profesionales, y no pareció emocionado con la respuesta de Woods.

“Creo que fue una situación para tratar de responder preguntas después de una pésima actuación, ésa es la manera en que yo la clasificaría”, comentó McCarthy, quien hizo notar este martes que no había hablado con Woods acerca del comentario pero que estaba enterado de eso.

“No creo que sea una declaración que pueda estar en contra de todas las posibles situaciones del futbol, hasta ahora son hipotéticas y cosas como eso. Hemos considerado como pésima nuestra actuación del domingo”.

Sequía de anotaciones

Los Gigantes ocupan el último lugar en la Liga con 47 puntos anotados, siendo el menor número en cuatro partidos desde 1996. No han realizado una anotación desde principios del cuarto período en contra de los Osos de Chicago en la semana 2. Graham Gano les aportó anotaciones en los dos últimos partidos con seis goles de campo, incluyendo la derrota de la semana pasada por marcador de 17-9 ante los Carneros.

Ésta es la primera vez que Nueva York no ha anotado en partidos consecutivos desde 1998. Los Gigantes han logrado 21 posesiones ofensivas seguidas sin una anotación.

Una ligera exageración

Dallas es el único equipo de la NFL que ha promediado por lo menos 500 yardas por partido, con 510. Pero al parecer son muchas más para el coordinador defensivo de los Gigantes, Patrick Graham.

“Ellos anotan 10 billones de puntos por partido, o algo como eso”, dijo. “Y aproximadamente 30 billones de yardas por partido”.

Tome nota

NY Gigantes (0-4) en Dallas (1-3)

Hoy, 2:25 p.m. / 4.1

Línea inicial: Vaqueros por 10

Récord vs línea: Gigantes 2-2; Vaqueros 0-4

Récord en la serie: Vaqueros lideran 68-46-2

Último duelo: Vaqueros derrotaron a Gigantes 37-18, el 9 de nov. de 2019, en NY

Semana pasada: Gigantes perdieron con carneros 17-9; Vaqueros cayeron con Cafés 49-38

Ranking AP PRO32: Gigantes No. 31; Vaqueros No. 19

Ofensiva de Gigantes: general (31), acarreo (31), pase (29)

Defensiva de Gigantes: general (5), acarreo (10), pase (6)

Ofensiva de Vaqueros: general (1), acarreo (23), pase (1)

Defensiva de Vaqueros: general (30), acarreo (31), pase (23)