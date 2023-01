Preparan segundo fin de semana de carreras en Sunland Park

Cincuenta y dos caballos cuartos de milla tresañeros, criados en Nuevo México, están registrados para tomar parte este sábado en las pruebas del Shue Fly Stakes (RG2) en el segundo fin de semana de carreras en vivo en el hipódromo de Sunland Park.

Los 10 clasificados más rápidos de las seis eliminatorias de 400 yardas se enfrentarán el próximo 28 de enero en la final del Shue Fly Stakes, que tiene una bolsa de 125 mil dólares.

First Lady On Canvas, propiedad de MRB Racing LLC y criada en casa, es hija del campeón First Moonflash y entrenada por Manuel Rodríguez, llega con una racha de tres victorias que incluye una por tres cuartos de cuerpo en el New Mexico Cup Futurity, (RG2) con bolsa de 351 md, el pasado 30 de octubre en Zia Park. La potra castaña suma ganancias por 187 mil 443 dólares en siete carreras, todas en Nuevo México.

First Lady On Canvas partirá desde la segunda posición en la tercera prueba del día bajo la monta del jockey Esgar Ramírez.

Otro ganador de stakes de grado de la temporada pasada, Jesses Wish, saldrá desde el lugar número ocho con la monta de Ángel Márquez. Adquirido por 50 md en una venta anual de caballos criados en Nuevo México de 2021, el hijo castrado de Jesse James Jr. es entrenado por José Ignacio DeHerrera para los propietarios Javier M. Chávez y Heysol Howlet.

Jesses Wish acumuló 154 mil 165 dólares en seis salidas el año pasado, y sus dos victorias incluyeron una por un cuello en el New Mexican Spring Futurity (RG2), de 300 yardas y bolsa de 313 md, en Sunland Park en abril.

Kings Touch terminó su temporada juvenil con una racha de dos victorias que incluyó una por un cuello en el New Mexico Cup Juvenile Stakes (R) de 350 yardas y 40 md en bolsa, en Zia Park el 29 de octubre. Casey Lambert entrena al caballo castrado hijo de Eye Am King y adqurido por 10 mil dólares por los propietarios Jay Glover y Gary Stallings.

Kings Touch saldrá desde el arrancadero número cinco en la cuarta prueba número cuatro y llevará en las riendas a Christian Ramos.