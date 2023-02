Preparan pruebas para el West Texas Derby en Sunland Park

Un total de 49 caballos tresañeros, encabezados por el finalista del All American Futurity (G1), Doing Something Good, correrán este sábado en las pruebas para las 400 yardas del West Texas Derby (G3), en el hipódromo de Sunland Park.

Adquirido por 110 mil dólares en la venta selecta de añales de Ruidoso 2021, Doing Something Good es hijo de Big Daddy Cartel, entrenado por Fred Danley para el propietario J & SM Inc. de Fort Stockton, Texas.

El caballo castrado suma ganancias por 261 mil 201 dólares en ocho carreras, y terminó su temporada juvenil con un cuarto puesto, tres cuartos de cuerpo detrás del ganador Hes Judgeandjury, en el All American Futurity, con bolsa de tres millones de dólares, el 5 de septiembre del año pasado en Ruidoso Downs.

Doing Something Good partirá desde la posición número dos con la monta de Noé García Jr. en la tercera de cinco pruebas.

Delight Interest, hijo castrado de Seperate Interest, entrenado por Josué Ponce para el propietario Triple Five, se ubicó en el puesto número ocho y será montado por Manuel Gutiérrez en la primera manga.

Adquirido por 30 mil dólares en la venta de añales de Heritage Place 2021 en Oklahoma City, Delight Interest terminó su campaña de dosañero con un segundo lugar, medio cuerpo detrás del ganador RGs Gold Wagon, en el Evangeline Downs Futurity (G3), con bolsa de 306 md, el 16 de diciembre del año pasado en Luisiana.

Los 10 caballos más rápidos de las pruebas de este sábado disputarán la final, con bolsa de 65 mil dólares, el próximo sábado 25 de febrero.