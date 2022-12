Preparan la Carrera Navideña 2022

Para cerrar el Circuito Atlético Pedestre 2022, el próximo domingo 18 de diciembre se llevará a cabo la segunda edición de la Carrera Navideña en el área del Chamizal, que contará con la etapa competitiva de ocho kilómetros y la recreativa de tres, según se dio a conocer ayer en conferencia de prensa.

Además de ser la última etapa del Circuito Atlético, esta carrera es con causa, por lo que la inscripción consiste en un juguete con valor mínimo de 200 pesos, no bélico y que no use pilas.

“Invitar a todos a que lleven un juguete, es algo muy importante porque estamos en el equipo del Santa Bombero, a través de esta carrera pretendemos recolectar juguetes”, dijo Juan Carlos Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte.

La salida y la meta estarán ubicadas en el Parque del DIF y el banderazo de arranque se dará aproximadamente a las 8:05 am, dijeron los organizadores.

Además, a las primeras mil personas que se registren se les entregará una playera conmemorativa el día del evento.

“Los puntos de recolección de juguetes estarán en el Estadio 20 de Noviembre y en las oficinas del Instituto Municipal del Deporte, de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm. Lo único que pedimos es que acudan con su juguete y su número de corredor del Circuito Atlético para hacer una pequeña perforación y el día de la carrera entregarles la playera”, señaló Sarahí de los Santos, subdirectora de desarrollo deportivo del IMDEJ.

David Serna, coordinador del deporte popular, comentó que luego de ocho etapas del Circuito Atlético Pedestre, en la rama varonil de manera general lidera Andrés Avilés, seguido por Alberto Calvo y Moisés Alejandro Reyes. En femenil, la líder es Ana Gisela Reyes, mientras que en segundo y tercer lugar están ubicadas Elizabeth Ávila y Brenda Lizeth Ochoa, respectivamente.

La carrera competitiva, explicó Serna, partirá rumbo a la presidencia y a la altura del Biblioavión dará vuelta en U para tomar la Juan Pablo II, más adelante se internará en el Chamizal donde hará un recorrido antes de tomar la calle Costa Rica para regresar al punto de partida. La recreativa se dirigirá por la avenida Heroico Colegio Militar hacia la Costa Rica para también hacer un recorrido en el Chamizal y volver al punto de salida.

En el recorrido habrá algunos puntos donde los participantes podrán parar para tomarse fotografías. Personal del IMDEJ estará ahí para tomar fotos, con las que harán una galería en su página de Facebook para que la gente de ahí las pueda descargar.

Para los tres primeros lugares generales de cada rama el premio consistirá en tres mil, dos mil y mil pesos, respectivamente.