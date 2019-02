Preparado para recibir a Pioneros

A cuatro días que los Centauros de Ciudad Juárez debuten en la Liga Profesional de Futbol Americano en México, el linebacker Mauricio Aguilar dijo estar ya preparado para el partido del domingo contra los Pioneros de Querétaro, que se jugará en el campo Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga a las 3:00 pm.

“Me siento bien, me siento preparado, el scrimmage que tuvimos contra Águilas estuvo muy bueno, nos afianzó como equipo, nos afianzó para ajustar errores y sacar este proyecto adelante como equipo”, declaró.

El jugador oriundo de la ciudad de Chihuahua considera que este proyecto es una oportunidad que muchos estaban esperando.

“Es un proyecto que muchos jugadores hemos esperado, una gran oportunidad para muchos de mis compañeros que ya tenemos algunos años que salimos de Liga Mayor, y muy contentos porque la gente creyó en este proyecto e incursionamos en este nuevo inicio”, afirmó.

Fue una llamada del coach Mauricio Balderrama la que abrió las puertas para que Aguilar se acercara a los Centauros hace algunos meses y desde entonces forma parte del equipo.

-¿Qué piensas del nivel de la liga?

“La liga está pesada, hay buenos jugadores, hay buenos equipos, se le está impulsando mucho a este deporte que es algo que se está viendo apenas ahora en nivel profesional y pues se ve muy bien, muy organizado todo”, declaró.

De 33 años, Aguilar recordó que él inició en este deporte a los 13 años en los Borregos del Tec de Monterrey, donde jugó por varios años y tiempo después tuvo la oportunidad de jugar un Junior Championship Bowl en San Diego, California.

“De ahí cambio a la Autónoma de Nuevo León, juego dos años, y por cuestiones personales me regresé a vivir a Chihuahua y terminé con las Águilas de la UACH, siendo campeones en el 2004, campeones invictos, por primera vez en la historia de Chihuahua”, apuntó.

Dos años después de que terminó su elegibilidad en el 2007 con las Águilas de la UACH, empezó a jugar semiprofesional con el equipo Troyanos, con el que ya tenía diez años jugando.

-¿Qué mensaje le das a los niños y jóvenes que practican este deporte?

“Que nunca hay que desistir, siempre esforzarse, el futbol americano es un deporte muy bonito, es algo que a mí en lo personal me alejó de malas compañías, de malas decisiones, y me ayudó a tomar buenas decisiones y a acercarme a buenas compañías y que nunca les digan que no se puede”, finalizó.