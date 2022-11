Prenden mexicanos y argentinos vital juego de Qatar 2022

Doha— Once mexicanos y once argentinos en Qatar ya calientan un partido que se perfila como de vida o muerte.

¿Es cierto que México es "easy" como dijo el portero argentino? ¿Se vengará el Tricolor de una vez por todas de las históricas eliminaciones ante la Albiceleste? ¿Persistirá la paternidad de Argentina? ¿Le dolerá a los sudamericanos que el "Tata" Martino los eche? ¿Realmente Messi es un pecho frío?

Reforma entrevistó en Doha a los aficionados de las Selecciones que se enfrentarán este sábado en el Estadio Lusail, el único con capacidad para 88 mil 966 aficionados, el doble del promedio, y donde se jugará la Final de la Copa del Mundo.

Ayer, las declaraciones picantes de los fans de Argentina y México ya juegan su partido, mucho antes de que el Lionel Messi se vea las caras con Guillermo Ochoa.





AFICIÓN MEXICANA

El portero argentino Emiliano Martínez dijo que México es "easy".

"No, para nada será fácil. Yo creo que México es complicado porque a pesar de los pronósticos yo creo que en torneos internacionales, sobre todo en Mundial, México se crece".

Ignacio Hernández





México por fin podría eliminar a Argentina...

"Por supuesto, yo creo que este es el partido que se puede ganar y qué mejor que dejarlos fuera en Fase de Grupos donde siempre avanzan sin ningún problema. Creo que puede ser la revancha ideal".

Óscar Yáñez





Argentina tiene una paternidad sobre el Tri.

"Sí ha habido ejemplos de cuando hemos perdido con ellos, pero hemos perdido en instancias distintas y yo creo que en Fase de Grupos no va haber paternidad y les vamos a empatar o ganar. Ellos tienen toda la presión esta vez".

Guillermo Romero





El 'Tata' puede eliminar a los argentinos...

"Está interesante Hay muchos factores en cada uno y hay que esperar lo mejor y ya, hay que ver qué sucede, pero yo creo que sí puede causarles otra decepción".

Iván Reyes





Funes Mori prefirió a México que a Argentina.

"Pienso que fue la opción que tuvo para jugar un Mundial. Jugar contra Argentina es algo que le puede dar un impulso, o sea que te esté criticando tu País pues puedes devolverles y callarles la boca".

Víctor Medrano





¿Hasta dónde llegará Messi en su último Mundial?

"No pasa. Nosotros quedamos en segundo y Messi queda fuera del Mundial, en su último Mundial, ni modo".

Zenia Robles





Argentina tiene que cuidarse de...

"La emoción y la fuerza de México porque el haber llegado aquí a Qatar fue un camino difícil, entonces se tiene que cuidar de lo que traemos los mexicanos, más allá del futbol que pudiéramos creer que no es bueno, pero también de los aficionados, es increíble el sentimiento que le metemos".

Elvira Buenabad









¿Cómo ven en México a la Selección Argentina?

"No me gustaría decir como verdugo, ayer lo vimos, el resultado que hubo contra Arabia, no creo que haya nada escrito, pues lo ven como un rival que conocen, han jugado muchos partidos contra ellos, lo deberían de ver como a cualquier otro rival, no debería haber diferencia".

Pablo Morales





La FIFA dice que Memo Ochoa le da miedo a cualquier delantero

"Memo Ochoa paró un penal, hace mucho no lo hacía, está fuerte, lleva varios Mundiales y no es como que tenga tantos nervios como los debutantes en Mundial".

Mayra Ruiz









En México a Messi se le ve como un pecho frío

"No es un pecho frío, pero ya es un caballo cansado, ya viene la juventud y hay que dejar que lleguen las nuevas generaciones".

Luis Javier Hernández





¿Por qué Argentina no es campeona desde 1986?

"Justo lo comenté con algunos compañeros argentinos y me decían que antes se veía a Argentina con miedo, como a los mexicanos que los veíamos como los ratoncitos, ellos tienen la misma idea de que a pesar de que han sido campeones, desde esa época han perdido la credibilidad, consideran que tienen miedo".

Estefanía Estrada





AFICIÓN ARGENTINA

Emiliano Martínez dijo que México es "easy".





"Pasa que el 'Dibu' para nosotros es muy importante, si él dijo que es 'easy' (fácil) es porque así será, 'very easy' (muy fácil)".

Lucio Ríspoli





México por fin podría eliminar a Argentina

"Espero que siga el dominio. Yo creo que va a ser un partido bastante peleado, pero que sí lo va a ganar Argentina, esperemos poder ganarlo, tenemos esperanza, por eso estamos aquí".

Juan Cravero





Argentina tiene una paternidad sobre el Tri

"Por supuesto continuará la paternidad porque es Argentina y somos los más grandes que hay. México, con el mayor de los respetos, no es nada en comparación con la Argentina".

Luciano





El 'Tata' puede eliminar a los argentinos

"No creo, porque México es medio fácil, podríamos terminarlo fácil. Martino no va a poder".

Pedro Rodríguez





Funes Mori prefirió a México que a Argentina.

"Me parece una buena decisión, pero para él porque consiguió su oportunidad a nivel internacional".

Matías Padín





¿Hasta dónde llegará Messi en su último Mundial?

"Yo creo que sí nos podrá llevar hasta lo máximo, será difícil, pero podrá, seguramente".

Romeo Mayer





México tiene que cuidarse de...

"México tiene que cuidarse de México y de su pasado contra Argentina. Es un rival fácil para pasar porque le ganamos siempre y eso también es un problema".

Fernando Rodríguez





¿Cómo ven en Argentina a la Selección Mexicana?

"Creo que la concepción que se tiene es de un equipo y de un partido fácil por lo que es la historia reciente, pero en los Mundiales ningún partido es fácil, todos hay que salir a jugarlos como Finales".

Martín Giraudo





La FIFA dice que Memo Ochoa le da miedo a cualquier delantero

"Tiene experiencia, pero cuando saben patear está difícil. Tiene suerte Memo Ochoa, aparece en los Mundiales nada más".

Luciano Cocós





En México a Messi se le ve como un pecho frío

"Están muy equivocados, se nota que no ven futbol argentino".





¿Por qué México no llega a Cuartos desde 1986?

"Con esta te mato: porque siempre les toca Argentina en Octavos, ja ja ja".

Mariano Cocós