‘Premio al esfuerzo’

Hernán Cristante, director técnico de los Bravos, elogió la labor del delantero Darío Lezcano en el triunfo sobre los Xolos de Tijuana el sábado por la noche, pero aclaró que el jugador paraguayo todavía no está al cien por ciento.

Por otra parte, el timonel argentino también anunció que podría haber cambios en el plantel en cuanto a llegada y salida de jugadores.

“Un premio merecido al esfuerzo, a no bajar los brazos, él no pasa por la situación más cómoda, en los últimos meses le ha costado mucho entrenar, ponerse bien, de hecho no está al cien, pero es un chico que tácticamente y su fortaleza física, su experiencia, es muy técnico, entonces creo que tiene un premio merecido. Ahora, no es la mejor versión de Darío, y como él no afloja, sé lo que sufre, lo que hace para poder estar al cien, todavía tiene camino, pero le viene bien, no solamente a él sino al equipo”, dijo Cristante en la conferencia de prensa posterior al juego.

La semana pasada se anunció la llegada del delantero argentino Tomás Molina que, en palabras de Cristante, no llegó en su mejor forma física por lo que tendrá que acelerar su recuperación. El timonel de Bravos agregó que podrían llegar más refuerzos y al mismo tiempo darse la salida de jugadores porque hay ofertas por algunos elementos de la oncena fronteriza.

A pesar de triunfo por 3-0 sobre los Xolos, hubo algunas situaciones que no le agradaron a Cristante y en las que trabajarán durante la semana de cara al partido del próximo domingo contra los Tuzos de Pachuca.

“Sí, esas desatenciones que tenemos en aprovechar las circunstancias del juego, nos cabecearon tres veces en el área en el principio del partido viendo que la pelota era muy clara hacia el segundo palo, pero es parte de esta falta de competencia que se tuvo durante casi tres meses. No digo que sea una excusa, pero es natural, entonces al equipo le cuesta entrar en ese ritmo de competencia, pero lo hace, y resolver esa situación”.

En relación al siguiente rival, Cristante dijo que los Tuzos son un rival que se mostró holgado en su casa en la primera jornada del torneo, que es muy certero y muy rápido.

“Entonces habrá que ver cómo le bajamos la velocidad al juego, del lado de ellos no del lado nuestro y, nada, ver a Bravos siendo protagonista no importa el rival que tengas. Sabemos que después vamos a recibir un rival también muy complejo, muy activo, muy físico, pero así va a ser todo el torneo. Entonces no es solamente que nosotros compliquemos al rival, sino que tengamos la posibilidad clara de ganar, de ser protagonistas, de lo que se vio hoy en la cancha, vos podés sufrir, pero hoy el equipo sufrió y supo trabajarlo”.

En la Jornada 3 Bravos recibirá a las Chivas del Guadalajara el sábado 28 de enero.