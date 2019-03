Premio a su esfuerzo y constancia

El Diario



Algo corto de estatura, pero con un enorme carácter, el artemarcialista juarense Missael Vega Leyva, de 12 años de edad, obtuvo su primera medalla en su trayectoria de ocho años dentro de la práctica del taekwondo.

El destacado taekwondoín se colgó la presea de plata en el Abierto Internacional de los Estados Unidos, que se celebró el pasado fin de semana en Las Vegas.

“La mayor cualidad de Missael, más allá de lo físico o técnico, es su mentalidad. Desde la primera vez que entró al gimnasio a trabajar con nosotros demostró ser un niño muy inteligente, muy disciplinado y estoy convencido como entrenador que para llegar a realizar grandes cosas no se requieren simplemente cosas físicas, sino más bien mentales”, comentó José Carlos Castillo, entrenador del pequeño deportista.

Castillo Reyes recordó que la situación con respecto a su pupilo se complicó bastante cuando entró a competencias de alto nivel, debido a la baja estatura.

Missael se distinguió por ser el más pequeño del gimnasio, dentro de su categoría.

“Aunque lo pusiéramos en los pesos más livianos, que era menos de 33 kilos, él estaba muy por debajo del peso límite, entonces por lo regular nos tocaban peleadores más altos, más fuertes.

Hoy estamos muy contentos porque se nos están dando los resultados y esto se ha dado gracias a que él ha perseverado, no se da por vencido; esas han sido las claves de su progreso”, manifestó el entrenador que ha estado con Missael desde que llegó al taekwondo, a los cinco años.

El fin de semana pasado el taekwondoín juarense se colgó la medalla de plata en US Open.

Quedó a un solo punto de su rival de Estados Unidos, en la categoría Cadetes, división -33 kilogramos. “Muy orgulloso me hizo sentir la obtención de esta primer medalla; un poco triste porque perdí por un punto (11-10) pero perdí contra un niño de Virginia, seleccionado de Estados Unidos. Esto me motiva a seguir entrenando más duro, me inspira a muchas cosas”, dijo el artemarcialista de 1.42 metros de estatura.

Missael tiene en puerta la competencia en la Olimpiada Regional, que a finales de este mes se llevará a cabo en Durango.

Ahí buscará disputar la final de su categoría, para garantizar su ingreso a la Olimpiada Nacional que se realizará en Quintana Roo.

“Nunca he estado en una Olimpiada Nacional, pero esta medalla me hace pensar que si pude ganarla en Estados Unidos, por qué no puedo hacerlo en México”, expresó convencido el taekwondoín mexicoamericano.