Prefiero quedarme Chivas: Pulido

Guadalajara— Desde el primer día de pruebas médicas, Alan Pulido vislumbra un torneo complicado para las Chivas.

"Sabemos el torneo que nos espera, va a ser un torneo complicado y difícil, pero cada uno tiene la responsabilidad y el compromiso de asumir de la mejor manera para levantar este equipo", dijo Pulido al salir de la una clínica en avenida Vallarta.

Desde temprano, los jugadores del Rebaño fueron llegando uno a uno para realizar sus pruebas médicas, de cara al inicio de su pretemporada.

Los rumores en el futbol de estufa colocaron a Pulido en la órbita del Cruz Azul, a lo que comentó de momento está concentrado con el Guadalajara.

"Me quedan dos años de contrato, es lo que yo sé y vamos a esperar a ver qué pasa", dijo.

"Yo hasta ahorita me quedo, esa es mi postura a mí no me han dicho nada, he escuchado rumores, me han preguntado muchísimo, pero realmente estoy concentrado en Chivas al 100 por ciento".

El torneo anterior Pulido estuvo cerca de salir al Monterrey, pero permaneció en el club donde dijo le quedan objetivos por cumplir.

"Si me lo preguntas, yo prefiero quedarme acá. Tengo retos por cumplir, sueños que me faltan, pero esas decisiones no le corresponden a uno", comentó el atacante.

Una de las bajas de Chivas es el excapitán Jair Pereira, a lo que Alan Pulido expresó su tristeza.

"Triste porque Jair es un gran amigo y no queda más que desearle lo mejor, que tenga éxito en cualquier otro club. Le deseo todo lo mejor a él y a toda su familia. Agradecerle por todo el tiempo que compartió conmigo como jugador y todo lo que le brindó a Chivas", expresó Alan Pulido.

Los seleccionados Raúl Gudiño, Fernando Beltrán, Alexis Vega y Ronaldo Cisneros fueron los únicos ausentes en las pruebas.