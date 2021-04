Prefiero que hierva la sangre: Sosa

“Yo prefiero que hierva la sangre a que no hierva”, declaró el técnico de los Bravos de Juárez, Alfonso Sosa, en relación al intercambio de reclamos que se dio entre los jugadores Joaquín Esquivel y William Mendieta al final de la derrota ante León, el lunes por la noche.

Una vez que el árbitro pitó el final del juego, en un momento de la transmisión por televisión se pudo observar que Esquivel le reclama airadamente algo a Mendieta y cuando este último responde y se dispone a encarar a Esquivel, se interpone entre los dos Francisco Nevárez. Después Brian Rubio se acerca a Mendieta y lo aleja de la escena.

Por su parte, Esquivel camina rumbo al vestidor e intercambia palabras con el árbitro con una clara expresión que combinaba molestia, tristeza, coraje, frustración y desesperación. Por su parte Mendieta, con cara de pocos amigos, es acompañado por el mediocampista Andrés Iniestra.

“Broncas normales, yo prefiero que hierva la sangre a que no hierva. Si tú has jugado alguna vez una cascarita, o en donde sea, es normal que existan estos roces y me gusta. En las familias hay diferencias, hay discrepancias y se arreglan cuando se tienen que arreglar y listo. Y yo como responsable pongo orden. No, no nos gusta perder y básicamente se genera por eso. Entonces ya tendremos que pensar en el siguiente partido”, declaró Sosa en relación a este incidente.

Esquivel fue titular y jugó los 90 minutos, mientras que Mendieta entró de cambio al minuto 72 en lugar de Luis Pavez.

En relación a la cuarta derrota que Bravos sufrió bajo su mando, Sosa dijo que lo deja mal porque una vez más hicieron un buen partido y se fueron con las manos vacías, igual que les pasó contra Tigres y Cruz Azul.

Sobre su futuro con el cuadro fronterizo, el entrenador tapatío comentó que por ahora no ha hablado de eso con la directiva, pues desde que llegó su mente estaba enfocada únicamente en los siete juegos que tenía por delante.

“Ya la directiva es la que tomará su decisión, yo me dedico a trabajar, creo que en el equipo, a pesar de los malos resultados, se ha visto una notable mejoría, pero no me quiero quedar con eso; yo quiero terminar bien el torneo, evitar la multa, porque además estamos todavía cerca de conseguirlo, estamos cerca y estamos lejos a la vez. Entonces al final del torneo, pues ya se hablará lo que se tenga que hablar y listo”.

Próximo juego

Clausura 2021, Jornada 16

Querétaro vs FC Juárez

Domingo 25 de abril

6:30 pm, Estadio La Corregidora

TV: FOX Sports, TUDN, Imagen Televisión