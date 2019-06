Prefieren no arriesgarse con la reventa

Madrid, España.- Sí, mucha aventura, pero mejor no arriesgarse.

Israel Cerceres y Raymundo Rodríguez, dos amigos de Chihuahua, Chihuahua se envalentonaron para ir a Madrid a ver en el Metropolitano la final de la Champions.

En una reunión acordaron viajar, sin boleto en la mano, esperando un milagro que les abriera las puertas del recinto en donde Spurs y Reds definieron el campeonato, apostando por un razonable precio en la reventa que les permitiera cerrar con broche de oro su escapada a Europa.

Traían mil euros (22 mil pesos mexicanos) cada uno para gastar en una entrada, pero se quedaron cortos con el promedio de cinco mil que piden los revendedores, y aún cuando uno les dijo que sí, viendo la media de precios, mejor no confiaron.

“Ahorita hace poco hubo una oferta, entre comillas verdad, porque era transa, nos dijeron ‘bueno, ya, mil 500’ pero creemos que eran falsos, vimos que empezaban a bajar mucho el precio, a irse de un lado para otro, y sí se veía sospechoso.

“Al final no se armó ningún movimiento, era estafa, te imaginas que eran falsos y te quedas sin entrar y sin dinero, está canijo”, dijo Israel, quien junto con su amigo llegaron al Metropolitano 8 horas antes del inicio del partido para probar suerte.

Antes de las 2 de la tarde, las autoridades reportaban el arresto de siete revendedores que fueron aprehendidos por ofertar tickets falsos.

Del viaje no se arrepienten, pues aun así disfrutaron en el Centro de la ciudad el ambiente de la final de la Champions League.



‘Nos vemos en diciembre’

Monterrey, NL— El Mundial de Clubes 2019 aún no tiene sede y fechas exactas definidas, pero los Rayados ya felicitaron al Liverpool por su título de la UEFA Champions League y les mandaron el mensaje que los ven en diciembre.

En sus redes oficiales, el Monterrey publicó la felicitación agregando una felicitación en inglés.

“Felicidades Liverpool FC por ganar la Champions League. Nos vemos en diciembre en la Copa Mundial de Clubes FIFA”, se traduce al español el texto que acompaña la imagen de la felicitación.