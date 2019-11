Predestinado

Llegar a la NFL siempre ha parecido un sueño más que imposible para cualquier mexicano que juega en el futbol americano en este país, y para Rolando Cantú también lo era, hasta que por medio de su entrenador Frank González en el Tecnológico de Monterrey vio la oportunidad de que su sueño se hiciera realidad y, con el tiempo, lo cumplió.

Precisamente el coach González estuvo en campos de entrenamiento de las Águilas de Filadelfia y todos los conocimientos que adquirió los transmitió a sus jugadores en el equipo de los Borregos Salvajes y es ahí donde empieza el sueño de Cantú de ser el primer mexicano en la NFL.

“Empezamos a trabajar fuerza, velocidad, todos los días picando piedra para poder tener algún día la oportunidad de saltar a la NFL, entonces ahí empieza realmente el sueño”, comentó el exjugador vía telefónica desde Los Angeles, California.

“Y a trabajarlo, porque obviamente nadie había llegado desde nivel colegial de México directamente a la NFL, entonces sí era como algo imposible. Pero todo se fue acomodando y bueno, la verdad que con los conocimientos del coach Frank González, con su experiencia, con su motivación, fue pieza clave para poder seguir ese camino”.

El nativo de Monterrey, estuvo un año en la NFL Europa y de ahí lo eligieron los Cardenales de Arizona, equipo con el que estuvo tres años hasta que una lesión en la rodilla no le permitió continuar más en los emparrillados.

Una vez en la NFL, el exjugador de casi dos metros de alto, se dio cuenta de que era algo muy diferente, donde todos los días tenía que demostrar que tenía la capacidad para estar en un equipo de esa liga, sobre todo porque él procedía del nivel estudiantil de México.

“Pero al momento de ya estar con los trancazos en la línea ofensiva, pues no se notaba la diferencia, ahí físicamente era dominar al tacle defensivo que estaba enfrente de mí y bueno, gracias a Dios, tuve la fortuna de poder permanecer con el equipo tres años”.

Para Cantú, que inició la práctica de este deporte a los 13 años, lo más difícil durante su estancia en la NFL fueron los eventos familiares en los que él no podía estar, como las fiestas navideñas, pero, al final, la experiencia adquirida en su paso por la liga fue una enseñanza de vida.

“El hecho de poder trabajar en equipo, el aprender la disciplina que se necesitó para llegar ahí, para mantenerse ahí sobre todo, eso te marca, el hecho de poder participar en el mejor nivel en el mundo de futbol americano”, comentó Cantú, que tuvo su debut en la NFL ante los Potros de Indianápolis, que en ese momento tenían como mariscal de campo a Peyton Manning.

Hoy, sus conocimientos de futbol americano le dan la oportunidad de narrar y analizar juegos de la NFL para la cadena FOX Deportes, que transmite los partidos de pretemporada, los jueves por la noche y también televisará el Super Bowl y donde comparte créditos con Adrián García Márquez y Jessi Losada.

-¿Qué le dices a los niños y jóvenes que practican este deporte y sueñan con llegar a la NFL?

“Que se preparen porque el soñar no es todo, soñar no es el éxito garantizado, tienes que trabajar para tus sueños, y yo creo que el ser disciplinado, el saber inglés es muy importante porque el futbol americano es en inglés y puedes traer todos los atributos físicos para jugar NFL, pero si no tienes el lenguaje, el inglés que se maneja en la NFL pues vas a batallar muchísimo”, finalizó.