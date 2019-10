Potencias acarician pase a la Euro 2020

La mayoría de los pesos pesados del continente tienen encaminada la clasificación a la Eurocopa del año próximo,

Más de uno podría sellar su plaza esta misma semana, con dos o tres partidos de antemano.

Bélgica, número uno en el ranking de la FIFA, podría ser la primera selección en clasificarse con una victoria ante el colista San Marino en el Grupo I mañana. Con los dos primeros de cada llave recibiendo boletos, también existe la posibilidad que el segundo Rusia, con una ventaja de ocho puntos sobre el tercero, también avance si vence a Escocia la misma noche.

Italia lidera el Grupo J con seis puntos de diferencia tras ganar todos sus seis partidos y sacaría pasaje con victorias ante Grecia y Liechtenstein en el curso de la semana.

España mantiene el margen más amplio en las eliminatorias –líder del Grupo F por siete unidades tras hilvanar seis victorias– y sólo necesitaría de una victoria en Noruega y Suecia para avanzar.

A Inglaterra, líder del Grupo A, le basta ganar en su visita a la República Checa el viernes para visar su pasaporte.

Dos equipos que aún no tienen el camino despejado son Portugal y Francia –los finalistas de la Euro 2016.

Francia, el campeón mundial, está segundo en el Grupo H, con Turquía al frente por mejor diferencia de goles, y podría ser alcanzado en puntos por el tercero Islandia con una derrota en Reykjavik el viernes. Francia recibirá a Turquía el lunes.

Portugal, el vigente campeón de Europa, marcha segundo en el Grupo B, cinco puntos detrás de Ucrania, al que visitará el lunes. Una derrota de los lusos en Kiev abriría la puerta para que el tercero Serbia se acerque al actual campeón.

Otros puntos a destacar con miras a las próximas dos rondas de las eliminatorias:



Baja de Lloris

El técnico de Francia Didier Deschamps tendrá que cambiar de portero tras la baja de Hugo Lloris, descartado hasta el próximo año tras sufrir la fractura del codo izquierdo. Steve Mandanda asoma como el sustituto.

De 34 años, Mandanda fue convocado tras sus buenas prestaciones con el Marsella en el arranque de la temporada.

Mandanda sumaría su partido 29 con Les Blues y el primero desde el Mundial del año pasado, cuando mantuvo el arco invicto ante Dinamarca.

Si Deschamps se inclina por alguien más joven, Alphonse Areola (Real Madrid) y Mike Maignan (Lille) son las otras opciones.



Mediocampo inglés

La nueva Inglaterra bajo la batuta Gareth Southgate cuenta con un notable poder de fuego al disponer de Harry Kane, Raheem Sterling, Jadon Sancho y Marcus Rashford, amén de numerosas opciones en la defensa.

Pero Southgate aún no encuentra las piezas ideales en el mediocampo, el sector donde los ingleses quedaron en evidencia al caer ante Croacia en las semifinales del pasado Mundial.

Declan Rice, Jordan Henderson y Ross Barkley son de momento los titulares. Pero las irrupciones de los volantes creativos Mason Mount (Chelsea) y James Maddison (Leicester) podrían dejar vulnerable a Barkley.



Alemania en apuros

Antes que Alemania reanude sus compromisos eliminatorias, con una visita a Estonia el domingo, el equipo se fogueará contra Argentina en Dortmund hoy.

La revancha de la final del Mundial de 2014 enfrenta al 10 y al 16 del ranking FIFA, y los alemanes son los que están más abajo y retrocediendo.

Fuera de los 10 primeros de Europa, Alemania se expone a no estar preclasificado cuando se sorteen los grupos para las eliminatorias del Mundial 2022, posiblemente al final del año pasado.

Un buen resultado en la Euro 2020 catapultaría a Alemania, y el equipo marcha a paso firme en el Grupo C, el cual lidera, empatado en puntos con Irlanda del Norte y tres por encima de Holanda, que tiene un partido pendiente.



Incentivo italiano

Clasificarse le dará una buena recompensa a Italia. Casi con seguridad protagonizarán el partido inaugural de la Euro 2020 en Roma el 12 de junio, dentro de la primera edición de la competición que se jugará en diversas ciudades del continente.



El récord de Ramos

El capitán español Sergio Ramos tiene al alcance de batir el récord de Iker Casillas con la mayor cantidad de partidos en la selección. El central disputará su partido 168 con ‘La Roja’ cuando España visite a Noruega. Con 125 victorias, el central de 33 años, ya superó la marca de victorias fijada por el arquero con la selección,



Formato

Los dos primeros de cada uno de los 10 grupos avanzan directamente a la Euro 2020, que será disputada por 24 equipos en 12 países. Los otros cuatro clasificados disputarán repechajes en marzo. No hay boleto automático para los anfitriones.

El sorteo de la Euro 2020 será el 30 de noviembre en Bucarest, Rumania. La UEFA tendría que reajustarlo en abril si alguno de los anfitriones se clasifica vía los repechajes.