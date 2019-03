Posible alineación de México ante Paraguay

Ciudad de México— En su segundo encuentro al frente de la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino podría mandar una alineación totalmente diferente al campo cuando se enfrente el Tri a la Selección de Paraguay este martes en partido amistoso.

De acuerdo con información de Marca Claro, el once con el que ha trabajado el ‘Tata’ durante las últimas horas es con Raúl Gudiño en la portería, como defensas jugarían Jorge Sánchez, Diego Reyes, Néstor Araujo y Miguel Layún; en el centro del campo podrían aparecer José Juan “Gallito” Vázquez, Jonathan Dos Santos y Erick Gutiérrez; mientras que en la delantera saltarían al campo Diego Lainez, Javier “Chicharito” Hernández y Roberto “ Piojo” Alvarado.

Se espera que el nuevo entrenador del Tricolor le otorgue una oportunidad de participar a todos los jugadores convocados, por lo que no se descarta un cambio en el arco al segundo tiempo entre Gudiño y Hugo González, al igual que el ingreso de César Montes, Víctor Guzmán, Isaác Brizuela y Alexis Vega, quienes no tuvieron acción en el primer encuentro ante Chile ni figuran en el posible once inicial.