'Por suerte o Dios sigo vivo', dice aficionado del Tri apuñalado

California.- Con puñaladas cerca del corazón y apenas debajo de la garganta, Emmanuel Díaz Leal, el aficionado agredido en el México-Qatar de la Copa Oro, se siente afortunado de seguir con vida.

"Yo siento que fue suerte, o por Dios, que estoy aquí", dijo a Noticias Univision 14 desde el hospital en el que está internado y a la espera de saber si requerirá alguna cirugía.

El lesionado tiene 30 años. Oriundo de San Bartolo Villa Guerrero, Estado de México, reside en San José, California, y trabaja en el ramo de la construcción.

"Íbamos todos contentos, todos mis amigos, y pues íbamos a pasarla bien, pero pues sucedió esto", dijo.

Expresó que el juego estaba por terminar cuando les lanzaron cerveza (a él y su grupo de amigos) y después comenzó la gresca. La pelea estaba por terminar cuando uno de los involucrados sacó una navaja.

"Me la quiso clavar y yo le agarré la mano y nos caímos los dos al suelo, ya estando en el suelo me dio para arriba", mencionó.

La Policía también busca a una mujer, pareja del agresor principal.

"Ella me tiraba de golpes cuando estábamos ahí", dijo.

Por lo pronto, Emmanuel no puede ingerir alimentos vía oral, debido a la gravedad de las heridas.

"Quiero comer o tomar algo con la boca, pero me dicen que me van a hacer otros estudios para ver si no anda algo dañado y si no van a tener que hacerme cirugías", comentó.

Los hechos se suscitaron el pasado domingo en el juego entre la Selección Mexicana y Qatar en el Estadio Levi's. Mientras el agresor continúa prófugo, Emmanuel se resiste a ver los videos en redes sociales, en los que se aprecia su fuerte hemorragia a la altura del pecho mientras él intenta lavarse con agua, y sin que la policía se apresure a activar algún protocolo de emergencias.

"Me sentaron en una pared y me pusieron como un parche para que ya no tuviera sangrado y ya fue cuando le hablaron a la ambulancia", dijo.

"Ojalá y no vuelva a pasar esto, porque en los estadios uno va a divertirse", agregó.