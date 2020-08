Por segundo día se suspenden playoffs

Associated Press

Lake Buena Vista, Florida.- Una protesta sin precedente de los jugadores de la NBA obligó a posponer los partidos de los playoffs ayer, por segundo día consecutivo.

Sin embargo, los basquetbolistas prometieron que concluirán la postemporada, incluso en momentos en que deben lidiar con sus emociones y con sus deseos de fomentar un cambio en sus comunidades.

Por ahora, las canchas de basquetbol en la burbuja de Disney World permanecen vacías. Y los deportistas en otras disciplinas se abstuvieron también de jugar.

Siguen molestos y conmocionados, luego que Jacob Blake, un ciudadano afroamericano, fue herido gravemente a tiros por la Policía en Kenosha, Wisconsin. Los jugadores de la NBA llegaron a contemplar la posibilidad de no jugar en el resto de la postemporada y de marcharse de la burbuja.

Al final, decidieron ayer que deseaban continuar, dijo una persona enterada de los detalles, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque no se ha emitido un anuncio oficial.

“Evidentemente estamos de acuerdo en que, juguemos o no, tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo para generar un cambio, y todavía tenemos que hacer nuestra parte en la comunidad”, dijo Michael Carter-Williams, base de Orlando, durante una entrevista en video con un ejecutivo de relaciones públicas del Magic.

“Desde luego que no es fácil, en vista de todo lo que está ocurriendo, pero pienso que, si podemos salir, hacer lo mejor posible y tener también una lista de cosas que queramos lograr, todo se completará”.

La NBA decidió posponer tres partidos ayer. Un día antes, se habían aplazado otros tres.

Mike Bass, portavoz de la NBA, dijo que la Liga confiaba en reanudar la actividad hoy o mañana.

Las giras de tenis habían decidido ya que harían una pausa ayer en el torneo Western & Southern Open que se realiza en Nueva York.

La relación de la NBA con la Casa Blanca se erosionó en cuanto Donald Trump fue elegido presidente. Barack Obama tenía en cambio cercanía con algunos jugadores y dirigentes.

Trump criticó duramente a la Liga otra vez ayer.

“Se han vuelto como una organización política y eso no es bueno”, manifestó Trump en referencia a la NBA, al hablar con la prensa.

El presidente estadounidense aseguró además que los niveles de audiencia televisiva de la NBA han bajado en comparación con las temporadas anteriores.

“No pienso que eso sea bueno para el deporte ni para el país”, advirtió.