Por primera vez juego de la MLB será narrado por mujeres

Nueva York— La semana que viene, por primera vez en una transmisión, los fanáticos de las Grandes Ligas podrán ver un juego en el que es posible que no escuchen la voz de un hombre. Cinco mujeres servirán como equipo en el aire para el partido de los Orioles de Baltimore contra los Rays de Tampa Bay de San Petersburgo.

Melanie Newman, locutora de radio de los Orioles desde el año pasado, liderará la acción para el juego del martes, que será el Juego de la Semana de la MLB en vivo en YouTube. Sarah Langs, una popular analista de béisbol y escritora de MLB.com, será la analista. Alanna Rizzo se encargará de los informes en el campo y Heidi Watney y Lauren Gardner presentarán los programas previos y posteriores al juego.

"No puede evitar sentirse diferente", dijo Rizzo en una entrevista telefónica. “Siempre he tenido una voz masculina de juego a juego en mi oído durante cada juego que he narrado. Entonces, hacer un juego donde esas voces son Melanie y Sarah, será un sentimiento único y una perspectiva única del juego. Es emocionante ser parte de algo como esto".

Las mujeres han estado transmitiendo juegos de béisbol en la radio y la televisión durante décadas, pero se cree que esta es la primera vez que un equipo de mujeres se encargará de la transmisión completa de un juego de Grandes Ligas.