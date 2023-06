Por lo más alto

El deseo de superación, de no quedarse de brazos cruzados cuando se cierra una puerta, llevó a Laisha Martínez a buscar otras opciones y tocar más puertas, en una decisión que hoy tiene a la atleta fronteriza siendo parte de la Selección de Estados Unidos de handball.

De 19 años de edad, y estudiante del cuarto semestre de Nutrición en la UACJ, Martínez y sus compañeras de equipo competirán en el Campeonato de la Confederación Norteamericana y del Caribe de balonmano, que se llevará a cabo en Nuuk, Groenlandia, del 5 al 12 de junio, bajo la dirección de la entrenadora Edina Borsos.

En dicho torneo, Laisha tendrá la oportunidad de enfrentar a México el viernes 9 de junio.

“Me siento muy feliz, muy agradecida con Dios, los entrenadores y mi familia porque siempre estuvieron al pendiente de mí, apoyándome en todo momento y no me dejaron sola”, declaró Laisha para El Diario vía telefónica desde Tijuana, donde hizo una escala antes de incorporarse al representativo de las barras y las estrellas.

–Sé que tienes doble nacionalidad, pero ¿por qué decidir jugar con Estados Unidos?

“Se dio la oportunidad, a mi parecer los entrenadores de aquí de México son muy cerrados, pues al seleccionar jugadores siempre a los mismos estados que son muy sobresalientes como Nuevo León, Sonora, entonces siempre son como que muy cerrados a llevarse a los mismos jugadores. Preferimos buscar por otro lado para seguir creciendo como jugadora”, respondió Laisha.

–¿Algunas veces te han convocado en México?

“No, ninguna vez”.

A través de la página de la selección estadounidense, la jugadora juarense mandó videos de algunos de sus juegos y después fue convocada a tomar parte en dos visorías, en marzo pasado en Los Angeles, California, y después en abril en Dallas, Texas.

“Es más que nada como una concentración, vas y entrenas con los entrenadores de la selección y ya ellos te miran entrenar y ven tu potencial, tu forma de juego, todo”.

En quinto de primaria Laisha estaba en atletismo; además, desde más chica siempre había jugado futbol, y fue entonces que el profesor de educación física la invitó a jugar handball junto con otras compañeras cuando apenas se iba a formar el equipo.

“El handball aún no es tan conocido, y para ese entonces pues menos, no teníamos los medios, yo me acuerdo que entrenábamos con pelotas como de esponja y nuestra portería era dibujada en una pared. Y así en la primaria empezamos y me gustó el deporte, siento que ningún deporte me había llenado tanto como el handball y ya me quedé ahí. Nos quedamos un grupito de amigas y entonces era de que nos metíamos en la misma secundaria para jugar juntas, igual en la misma preparatoria, ya hasta que llegamos a la universidad igual”.

–¿Qué te ha dejado el handball?

“Más que nada muchas amistades que se han convertido en familia, tanto amigas como entrenadores, muchísimas enseñanzas, me ha enseñado a sobresalir tanto en la cancha como fuera de la cancha, me ha enseñado más que nada a nunca rendirme y a ponerme metas y siempre tratar de superarlas y también el compañerismo, es un trabajo en equipo, es un deporte en equipo”.

–¿Cuál es tu meta en este deporte?

“Ahorita sería mantenerme y seguir siendo convocada con este equipo. Me gustaría ser ejemplo a seguir de mis compañeros para que vean que sí se puede, que sigan sus sueños y no se den por vencidos si las cosas no les salen como ellos quieren, y seguir siendo mejor cada día”.

Conózcala

Nombre: Laisha Martínez Martínez

Fecha de nac.: 3 de julio del 2003

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 19 años

Estatura: 1.67 m

Peso: 55 kg

Campeonato de la Confederación Norteamericana y del Caribe de balonmano

5 al 12 de junio 2023

Nuuk, Groenlandia

6 de junio, EUA vs Canadá, 1:30 pm

7 de junio, EUA vs Groenlandia, 4:00 pm

9 de junio, EUA vs México, 1:30 pm

10 de junio, EUA vs Cuba, 1:30 pm