Por la proeza

Ganar para mantener la esperanza o morir y despedirse en el intento. Para los Indios de Juárez habrá mañana solamente si hoy derrotan a los Manzaneros de Cuauhtémoc en el tercer partido de su serie de playoffs de la Liga Estatal de Beisbol 2022.

En caso de perder, la novena juarense quedará eliminada una vez más del campeonato estatal y sumará un año más sin poder ganar el título. Si ganan, los Indios se mantendrán vivos en la competencia, pero con la obligación de ganar también el viernes en Cuauhtémoc y después el domingo en el Estadio Juárez.

Los dirigidos por el manager Guillermo Armenta no supieron aprovechar que los dos primeros partidos se jugaron en esta frontera y perdieron el viernes 2-1 y el sábado 10-7.

“Batallamos un poco el primer juego para producir carreras, hubo unos detalles, al día siguiente tampoco desgraciadamente se pudo salir con la victoria, pero pues es beisbol, todavía nos queda una oportunidad y tenemos que aprovecharla al máximo”, declaró el segunda base Miguel Rodríguez.

El jugador aborigen agregó que no quiere ver a los Indios bajo presión en este tercer juego.

“Pues no, no lo quiero ver como alguna presión, simplemente vamos a tratar de hacer lo que sabemos hacer y ganar para seguir adelante”.

En lo personal, Rodríguez dijo que se sintió bien con su desempeño al enfrentar a los lanzadores rivales: “a lo mejor un poco fuera de tiempo, pero estamos haciendo los ajustes para tratar de ir allá con la mejor actitud, claro, y las mejores técnicas”.

Por su parte, el jardinero Óscar Aragonez considera que van a llegar relajados al partido de esta noche y dejar que las cosas se vayan dando.

“Pienso que vamos a llegar un poco relajados, que salgan las cosas, ahorita ellos saben que el último juego es el más difícil de ganar. Hay que aprovechar, hay que ir nosotros que… vamos abajo, vamos con todo, vamos a ir juego por juego para seguir adelante con esto”.

Personalmente, Aragonez también consideró que tuvo un buen desempeño en los dos primeros juegos de playoffs y tratará de ayudar al equipo a conseguir los tres triunfos que necesita para avanzar a la siguiente fase.

“En lo personal muy bien, igual tratando de ayudar al equipo cuando estoy en el line up, cuando no estoy en el line up, tratando de animar a los compañeros estando o no estando igual, tratar de dar lo mejor de mí para el equipo y me sentí bien, a gusto”.