Por la gloria

El primer partido en la historia de los Centauros de Ciudad Juárez en la temporada uno de la Liga de Futbol Americano de México fue contra los Pioneros de Querétaro, el último será contra ese mismo equipo, pero los juarenses buscarán que sea una historia diferente y que hoy la victoria esté del lado de ellos y así puedan levantar el Balón de Plata que recibirá quien resulte campeón de la FAM.

Centauros y Pioneros disputarán hoy, a partir de las 12:00 pm, el primer título de esta Liga que cumple así su primera temporada de vida.

Para los Centauros no fue fácil llegar hasta la última parte de la campaña y durante la misma se tuvieron que sobreponer no solamente a sus rivales en el emparrillado, sino también a cuestiones extracancha, como la salida del entrenador en jefe Mauricio Balderrama, que a pesar de ser el principal impulsor de este proyecto y haber reclutado a una buena cantidad de los jugadores fue cesado por la directiva después de que el equipo perdiera en la semana 8 con los Bulldogs de Naucalpan y unos días antes de que vencieran por default a los Titanes de la Ciudad de México.

Tras su salida, Balderrama declaró que la directiva se molestó porqué él peleó para que se les pagara su sueldo a los jugadores, luego de varios meses de atraso. Por su parte, el presidente Iván Moreno se limitó a decir que la decisión se debió a “algunos asuntos internos que se dieron, íbamos por diferentes rumbos, ya no empatábamos en el rumbo con Balderrama”.

Precisamente la falta de pago fue otro de los aspectos extracancha con el que los jugadores tuvieron que lidiar y que supieron mantener fuera de sus mentes mientras estaban sobre el emparrillado, lo que les permitió derrotar en la semifinal a los Bulldogs.

La muerte del coach Óscar Jiménez también caló hondo en los jugadores, situación que ellos convirtieron en un aliciente para salir en busca de la victoria.

En el plano deportivo los Centauros tuvieron que reponerse a un mal inicio de temporada. En la semana 1 les tocó descanso, pero en su primer partido fueron derrotados por los Pioneros 17-0 y en la semana 3 fueron a Zapopan, Jalisco, y perdieron con los Tequileros 34-10.

Después tuvieron un repunte interesante con tres victorias al hilo que los colocó entre los dos mejores equipos de la liga, aunque en la última fecha del rol regular volvieron a perder con los Pioneros, por eso, para los Centauros el partido de hoy tiene sabor a revancha.