Por la corona estatal

Por tercera semana consecutiva el campo Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga se vestirá de manteles largos este fin de semana para ser testigo de dos partidos denominados ‘Campeón de Campeones’ de la Fachac.

Hoy a partir de las 10:30 am las Liebres del Tecnológico de Juárez serán anfitrionas de los Osos Club Football de la ciudad de Chihuahua en la categoría Midget.

Para mañana a partir de las 11:00 am los Lobos del Cbtis 114, dirigidos por el coach René Delgado, tratarán de aullar fuerte cuando enfrenten a los Borregos del CUU de la capital del estado.

“Va a ser un juego muy complicado”, declaró el entrenador Delgado. “Borregos es un equipo campeón en Chihuahua y además son del grupo Oro, que es una conferencia más fuerte que la de nosotros”.

Originalmente el rival de los Lobos en esta final sería el equipo de La Laguna, campeones de la conferencia Plata, pero por la cuestión de la distancia se realizó el cambio y de esa manera los Lobos tendrán un oponente que, en el papel, luce un poco más fuerte.

“Hemos trabajado muy bien, tuvimos un buen scouteo de ellos, eso nos da la confianza para poder revalidar el título porque el año pasado fuimos campeones estatales”, agregó Delgado.

La temporada pasada, recordó el coach de los Lobos, le ganaron a los Raptors de Delicias, en un partido en el que su equipo fue de menos a más. “Confío que si el año pasado empezamos algo mal y al final ganamos mi equipo ya creció y eso me hace pensar que podemos afrontar cosas grandes, además creo que la presión la tienen ellos porque vienen como favoritos”.

Delgado comentó que sus jugadores se encuentran bien, de buen ánimo, sin nervios y tranquilos para este compromiso.

En la temporada regular el único partido que los Lobos perdieron fue precisamente contra los Borregos en la semana 3, por eso para ellos el juego de este domingo tiene también un sabor a revancha.

“Fue el único partido que perdimos, nos ganaron 42-18 en la semana 3 aquí en Juárez, pero el segundo capítulo será diferente a lo que fue el primero”, dijo Delgado.

-¿Qué ajustes han hecho después del partido que le ganaron a las Liebres hace dos semanas?

“Principalmente en la línea defensiva porque ahí fue donde nos hizo daño el ‘Tec’, sin embargo Borregos juega diferente, así es que también ajustamos el tacleo y los equipos especiales que realizaron algunos trucos en los kick offs”.