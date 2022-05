Por golpe de autoridad

Preparado, sin nervios y sin confiarse, el artemarcialista juarense Jonathan García inicia hoy su participación junto al equipo de la UACJ en el karate do de la Universiada Nacional 2022 y lo hará en la modalidad kumite (combate), que iniciará a partir de las 12:30 pm en el Gimnasio de Bachilleres.

Además de García, otros tres karatecas también verán acción esta tarde en esta justa deportiva universitaria: Denisse Gayoso (Kumite -55 kg), Javier Amado (Kumite +84 kg) y Ramsés Anaya (Kumite -67 kg y Kata), todos ellos entrenados por Javier Amado Méndez.

PUBLICIDAD

“Una cosa es estar preparado y otra es estar confiado. Debemos estar preparados para obtener un buen papel, pero no sentir que ‘yo soy el mejor’ porque uno nunca sabe y en este deporte hay muchas sorpresas”, expresó el deportista fronterizo antes de su pesaje oficial para esta competencia.

Será la primera ocasión en la que García Rocha participe bajo el formato tradicional de Universiada Nacional. El año pasado asistió al Campeonato Nacional Universitario (CNU) de karate do, pero fue una competencia provisional a la Universiada. En el CNU el atleta juarense culminó en sexto lugar.

“Siento que hicimos un buen papel en ese campeonato, pero esperamos superar ese papel en esta Universiada. Me siento contento porque estaremos en casa, con el apoyo de la familia, los amigos”, dijo el karateca de 20 años. “Yo como competidor creo que sí influye tener a alguien que te esté apoyando”, agregó.

Jonathan aún desconoce el rival contra el que peleará en su primer combate, tampoco conoce el sistema de competencia del torneo, eso se sabrá hasta después de la junta técnica; lo que sí es seguro es que los combates iniciarán a partir de las 12:30 pm en el Gimnasio de Bachilleres.

“Todas las escuelas vienen fuertes. En este nivel no podemos asegurar y decir que soy mejor que este rival o que esta escuela, es un nacional y vienen los mejores 16 atletas del país”, comentó el deportista de la UACJ.

Antes de los combates, las actividades en el karate do arrancarán con la modalidad de Kata individual a partir de las 10:00 am, luego se realizará el Kata por equipos a las 11:30 am, esto también en el Gimnasio de Bachilleres.

Los combates en la categoría -68 kg y +68kg de la rama femenil, así como en la de -84 kg y +84 kg varonil, terminarán hoy, por lo que Jonathan y el equipo de la UACJ podrían subir al podio esta tarde.

“El objetivo principal es obtener el primer lugar, o al menos llegar al podio, dar un buen resultado, creo que nos hemos preparado para eso y no esperamos menos”, sentenció el artemarcialista.

CONÓZCALO…

Jonathan Gerardo García Rocha

Edad: 20 años

Fecha de nac.: 6 de febrero de 2002

Lugar de nac.: Ciudad Juárez, Chih.

Estatura: 1.80 m

Peso: 82 kg

Disciplina: Karate do

Modalidad: Kumite (combate)

Escuela: UACJ

TOME NOTA…

Equipo UACJ de karate do

ATLETA MODALIDAD

- Jonathan García Kumite -84 kg

- Denisse Gayoso Kumite -55 kg

- Javier Amado Kumite +84 kg

- Ramsés Anaya Kumite -67 kg y Kata

Entrenador: Javier Amado Méndez

PARA HOY

KARATE DO

Kata individual / 10:00 am

Varonil y Femenil

Kata por equipo / 11:30 am

Varonil y Femenil

Kumite individual / 12:30 pm

Femenil -68 kg, +68kg y Varonil -84 kg, +84 kg