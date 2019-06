Por el séptimo juego sin revés

En busca de sumar su séptimo partido al hilo sin conocer la derrota, El Paso Locomotive FC visita esta noche al Tacoma Defiance en acciones de la semana 13 del USL Championship. El juego está programado para iniciar a las 8:00 pm en el Cheney Stadium, la casa de los Rainiers que hoy juegan con los Chihuahuas en esta frontera en el beisbol de Triple-A.

La Locomotora fronteriza enfrentará esta noche a la peor defensa y al segundo peor equipo de la Conferencia Norte en el Campeonato de la USL. Tacoma ocupa el sitio 17 de la Conferencia Oeste con apenas 9 puntos en 14 partidos disputados y suma 12 goles a favor por 38 en contra.

Abril fue de pesadilla para el equipo del estado de Washington, pues perdió de manera consecutiva cuatro de los cinco partidos que disputó en ese mes, pero en cada uno de ellos recibió tres o más goles.

Empezó con victoria sobre Sacramento 2-1 el día primero de abril. El día 10 fueron goleados 4-0 por el Orange County FC, el 13 Las Vegas Lights FC les metió un 5-0, el día 20 fue el turno del Phoenix Rising FC de golearlos 4-0 y el día 26 San Antonio FC los goleó 3-0.

Cabe destacar que todas esas derrotas de Tacoma fueron en calidad de visitante.

El inicio del mes de mayo no fue tan halagador, pues el día 4 cayeron 2-1 con OKC Energy FC y el día 12 fueron goleados como locales por Portland Timbers 2, 4-1.

Esos resultados hacen pensar que, al menos en el papel, la máquina paseña no debería tener problemas para derrotar al Defiance y regresar a la frontera con tres puntos más. Sin embargo, a partir del 18 de mayo las cosas cambiaron de manera positiva para Tacoma, ya que desde entonces suma tres partidos al hilo sin perder, todos han terminado en empate, ante Reno 1868 FC (1-1), contra Fresno FC (3-3) y frente al Galaxy II (2-2).

Locomotive llega a este juego tras haber empatado el sábado pasado con Portland 2-2, en lo que fue el sexto partido al hilo sin conocer la derrota. Los paseños ocupan el octavo lugar de la Conferencia Oeste con 17 puntos, siete menos que el líder New Mexico United.



Anuncian Loco Summer Six-Pac

El Paso Locomotive FC dio a conocer esta semana su promoción de comidas y bebidas para el verano denominada Loco Summer Six-Pack, que dará inicio el 8 de junio y finalizará el 17 de agosto. Serán seis partidos en los que la afición podrá consumir productos por sólo 2 dólares. El paquete Loco Summer Six-Pack incluye margaritas por 2 dólares, lata de cerveza Estrella Jalisco de 12 onzas por 2 dólares, soda de 24 onzas por 2 dlls y hot dogs por 2 dólares.

Esta oferta especial de verano estará disponible desde el momento en que se abran las puertas del estadio hasta que se cumplas los primeros 30 minutos de juego.

Una especial de verano más que la Locomotora fronteriza ofrece a sus aficionados es el College Night. Cualquier persona con una dirección de correo electrónico de una universidad activa (.edu) ahorrará un 25 por ciento en los boletos comprados para el partido del 8 de junio contra LA Galaxy II. Este partido también es uno de los juegoss de Loco Summer Six-Pack.

“¡Con tanto futbol que habrá este verano con la Copa Mundial Femenina en Francia y la Copa de Oro a nivel nacional, no queríamos perdernos un verano lleno de acción de futbol y ahorros! Estas increíbles ofertas especiales en el estadio compiten con cualquier estadio profesional y, junto con nuestro amplio nivel de opciones de boletos, brindan a todos algo para disfrutar en un día de juego de Locomotive”, dijo Andrew Forrest, gerente general de operaciones comerciales.

Los seis partidos de verano en los que será válida la promoción serán el sábado 8 de junio, el sábado 22 de junio, el miércoles 17 de julio, sábado 20 de julio, sábado 3 de agosto y sábado 17 de agosto.

El próximo juego de Locomotive en casa será el 8 de junio cuando reciba al LA Galaxy II.