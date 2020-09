Por el primer triunfo

Cortesía FC Juárez

Si las Bravas de Juárez quieren despertar en el Torneo Guard1anes 2020, es el momento de hacerlo. Este día, en un horario inusual, reciben a las Centellas del Necaxa, el sotanero de la Liga MX Femenil.

La confrontación, que corresponde a la jornada 5, dará inicio a las 9:00 de la mañana en el estadio Olímpico Benito Juárez.

La defensa de las Bravas, Melissa Sosa, sabe que es el momento de sumar los tres puntos, luego del buen partido que brindaron ante León, pese a la derrota.

“Trabajamos un planteamiento diferente, cambiamos formación, cambiamos jugadoras, no era lo que queríamos, pero estamos trabajando para conseguir ganar los partidos, fue un buen funcionamiento del equipo, fue un cambio bueno”, comentó la central chihuahuense.

A pesar de que Necaxa no ha ganado un solo punto en el torneo, Sosa reconoció que no deben confiarse.

“Todos los rivales son importantes, pero obviamente hay equipos que pesan un poco más, nos toca Necaxa y el jueves Monterrey, es un partido donde tienes que estar concentrada desde el minuto cero, desde tu casa ya tienes que estar concentrada”, señaló.

Se han jugado cuatro jornadas en la Liga MX Femenil y las Bravas siguen sin conocer el triunfo. En su más reciente encuentro perdieron por la mínima diferencia con León.

“Nosotros buscamos la victoria y el mejor sabor es sumar, es hacer puntos. Creo que nosotros hemos recuperado muchas cosas el día de hoy, me quedó con esa satisfacción de haber dado un paso importante, no en los puntos porque no se dieron, pero sí en el funcionamiento, actitud, determinación y en una propuesta que nos acerca a los buenos resultados”, comentó el entrenador Gabino Amparán.

El conjunto fronterizo se mantiene en los últimos lugares de la tabla general con solamente un punto conquistado de 12 que se han disputado.

“Hay muchas cosas en las que tenemos que ir mejorando, estamos en un proceso y no olvidemos que tenemos en la Liga un torneo y medio, y lo que va de éste, entonces el grueso del equipo viene creciendo”, sentenció el timonel.

Necaxa y Rayadas son las próximas rivales de las fronterizas, dos duelos en casa que serán fundamentales en sus aspiraciones de estar en la liguilla.