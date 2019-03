Por el primer pitazo

En igualdad de circunstancias llegan El Paso Locomotive FC y el Orange County SC para su duelo de esta noche en el Southwest University Park, correspondiente a la cuarta jornada del USL Championship 2019 y que dará inicio a las 7:30 pm.

La máquina fronteriza llega a este juego con dos puntos, producto de dos empates y una derrota, mismas cifras con las que se presenta el Orange County esta noche en El Paso.

Los paseños ocupan el lugar número 14 de la Conferencia Oeste y Orange County el 13.

Mark Lowry, entrenador de Locomotive, dijo que sus rivales de hoy son un equipo con experiencia y calidad y ante el que tendrán que estar bien concentrados.

“Orange County tiene mucha experiencia, mucha calidad para pasar, tienen experiencia en su equipo y tienen jugadores de Inglaterra, de México, de otros países, así que necesitamos jugar con más concentración”, declaró Lowry.

Agregó que ellos se encuentran tranquilos a pesar de que todavía no logran el primer triunfo, pero para eso han trabajado toda la semana.

“Estamos contentos, estamos tranquilos, trabajamos muy duro esta semana y sabemos qué necesitamos hacer, los jugadores están tranquilos, están contentos y creemos y pensamos que jugamos con la misma calidad y posesión, vamos a ganar este fin de semana y el que sigue”, dijo el técnico británico.

Por su parte el paseño Louis Herrera, que la semana pasada entró de cambio en el segundo tiempo y de esa manera hizo su debut en el futbol profesional, dijo que deberán estar atentos y evitar errores que al final les impiden ganar.

“Sí, son errores que te causan un empate que para ellos fue como una victoria, hay que seguir trabajando y estar concentrados los 90 minutos porque en cualquier momento te descuidas y te cuesta el partido”, consideró Herrera.

En relación a su debut dijo que se sintió nervioso y contento a la vez, pues ya quería que llegara esta oportunidad.

“La verdad me siento bien, siento que he mejorado mucho a nivel técnico, mental, físicamente me siento bien y no voy a ser conformista, voy a seguir trabajando día a día y a dar lo mejor de mí práctica por práctica y partido por partido”, finalizó el futbolista paseño.