Por el orgullo fronterizo

Todavía dolidos por la derrota de hace una semana ante el Atlas, los Bravos de Juárez buscarán esta noche sacarse esa espina cuando visiten a los Xolos de Tijuana en acciones de la jornada 10 del Apertura 2023 de la Liga MX.

El equipo juarense llega a este partido con 15 puntos en su haber y ubicado en los primeros lugares de la tabla general, mientras que los caninos tienen 11 unidades en el décimo puesto.

Diego Mejía, entrenador del FC Juárez, consideró que será un partido muy competido porque Tijuana viene de menos a más.

“Está muy bien entrenado, se le han dado algunos resultados a raíz del incidente que pasó con Puebla, me parece que el equipo ha ganado confianza, y bueno, esa ventaja que tiene de jugar en su cancha con esas condiciones… pero la verdad que entrenamos bastante bien esta semana y, como siempre lo he dicho, buscaremos competir desde nuestras formas para buscar un buen resultado”.

Hace unas semanas, los Xolos ganaron en la mesa el duelo contra los Camoteros del Puebla, después de haber sido derrotados en la cancha.

“Eso para ellos la verdad que fue una bocanada de aire y los llenó de confianza, entonces vamos a esperar un Xolos bastante fuerte, que viene de una derrota, sí, pero que viene jugando bastante bien. Me parece que va a ser un partido bastante bueno, que va a ser muy peleado y, bueno, esperemos poder sacar un buen resultado de allá”, agregó Mejía.

El estratega de los Bravos también señaló que uno de los problemas que han tenido este torneo son las lesiones de varios jugadores.

“Es que al final uno siempre busca características dependiendo el rival, pero otro problema que hemos tenido aquí es que desafortunadamente nos hemos encontrado con lesiones que nos han hecho modificar forzosamente. Al parecer ahorita todos los jugadores están bien. Cada día Diego Valoyes se siente mejor, cada día Avilés Hurtado recupera la forma después de su lesión a inicio del torneo, Aitor igual, entonces, la verdad que vamos con equipo completo y buscando dar la mejor versión de nosotros en Tijuana”.

Hace una semana, Bravos cayó en el ‘San Benito’ 2-1 con los Rojinegros del Atlas, en lo que fue apenas la segunda derrota de los juarenses en este torneo, después de haber empatado 1-1 en su visita a los Rayos del Necaxa.

“El equipo está consciente de eso, que nosotros no estamos jugando una carrera de cien metros planos, estamos jugando un maratón, el torneo es largo todavía y tenemos muchísima, muchísima área para mejorar, me parece que el equipo aún no ha llegado a su máximo potencial y yo creo que en las últimas jornadas veremos lo mejor de este equipo”, destacó Mejía.

Para hoy

Xolos vs Bravos

9:00 pm

Estadio Caliente

TV: FoxSports

En números

Bravos

Juegos Jugados 9

Ganados 4

Empatados 3

Perdidos 2

Goles a favor 17

Goles en contra 11

Puntos 15

Xolos

Juegos Jugados 8

Ganados 3

Empatados 2

Perdidos 3

Goles a favor 9

Goles en contra 9

Puntos 11