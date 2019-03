Por el boleto al nacional

Una delegación chihuahuense de taekwondo integrada por casi 80 atletas, en las modalidades de combate y formas, intervendrá este fin de semana en la Olimpiada Regional 2019, que tiene como sede el estado de Durango.

De Ciudad Juárez son poco más de 60 taekwondoínes los que participarán en la justa regional, el resto son del centro y sur del estado, entre los que destacan Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc.

Karim Hernández, presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo, señaló que la meta es que Chihuahua sea campeón y logre la mayoría de pases a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil de este año.

“Estamos listos, preparados. Nuestra delegación va a la Olimpiada Regional con la firme meta de ser campeones y lograr el pase a la máxima fiesta nacional. Trabajamos fuerte, la selección trabajó junta como equipo, no como gimnasio, fueron tres sesiones a la semana las que entrenó la selección y trabajamos bajo un mismo plan”, dijo Hernández.

Las categorías en las que participará el contingente chihuahuense son: Infantil, Cadete, Juvenil y Sub-21.

“Al unificar criterios cada uno de los muchachos van sobre una misma línea, en ocasiones nos toca estar de coach con un atleta que no conocemos o que el atleta no te entiende durante el combate, pero ahora vamos todos con un trabajo integral”, comentó el también entrenador.

En el mes de febrero, la delegación Ciudad Juárez lideró el cuadro de medallas en la Olimpiada Estatal de taekwondo, que se llevó a cabo en esta frontera.

Con sus diferentes equipos, el contingente juarense obtuvo más de 60 primeros lugares que se tradujeron en pases a la Olimpiada Regional.

En la categoría mayor (2001-1999), en combate femenil, las juarenses que verán acción son Alejandra Ramírez (-46 kilos), Mirka Díaz (-49 kilos), Laura Ovalle (-53 kilos), Jéssica Bujanda (-57 kilos), Anahí Díaz (-63 kilos) y Elizabeth Gutiérrez (+73 kilos).

Dentro de esta misma categoría, pero en rama varonil, los medallistas de oro por Ciudad Juárez fueron, Carlos Yáñez (-54), Héctor García (-58), Jonathan Mascorro (-74) y José Benito Contreras (-87).